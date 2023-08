“ELLA NO SALTA, ella puede volar”: hermanitos Mati y Moi celebran así la victoria de Yulimar Rojas

Los intérpretes le compusieron una canción a la campeona del triple salto y el video tiene miles de vistas en RR.SS.

Una vez más, los hermanitos y músicos venezolanos Mati y Moi, hicieron explotar las redes sociales con un video en el cual interpretan una canción compuesta en homenaje a Yulimar Rojas, a propósito de su más reciente victoria en Budapest, Hungría, al coronarse campeona del triple salto.

“Ya se regó la noticia por el mundo que Yulimar tiene el récord mundial, un salto largo que nadie supera, como el Salto Ángel pero horizontal… Ella no salta, ella puede volar, vuela como Superman”, dice una parte de la canción.

El video tiene miles de vistas y repost en redes sociales. Incluso, Yulimar replicó el material y agradece “a los príncipes Mati y Moi”.

Estos hermanitos se han hecho famosos por sus interpretaciones y compresiones para diversas personalidades.

Lea también: ¡MUNDIAL DE ATLETISMO! Yulimar Rojas se alza con su cuarta medalla de oro consecutiva en salto triple (+ Video)

No me lo creo

“Todavía no me lo creo. Son cuatro veces, son cuatro títulos de campeona del mundo. Se dice fácil, pero es algo que lleva mucho trabajo, mucha dedicación, mucho sacrificio”, declaró Rojas, tras alcanzar esta victoria.

“Nunca me he dado por vencida, siempre soy una guerrera. Ganar hoy era un objetivo muy grande para mí. No lo he logrado como quería, no he quedado satisfecha del todo con la marca, pero solo el hecho de poder revalidar y poder hacerlo de la forma que lo hice, en el último salto, ya me hace muy feliz”, explicó.

“Ella no salta, ella puede volar 🥹, vuela como lo hace supermán pero hay algo que la diferencia 🤔 es que él es ficción y ella de verdad 🥹✨

Gracias a los príncipes @matiymoi 🤩

¿Qué les pareció? ❤️ pic.twitter.com/50CL55Gemw— Yulimar Rojas (@TeamRojas45) August 27, 2023