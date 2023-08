EN HONOR A NATHALIE: corredores capitalinos hacen emotivo acto en la Av. Río de Janeiro (+Fotos)

Tal como se comprometieron a hacerlo, las alcaldías de Baruta y Sucre cerraron la Av. Río de Janeiro para facilitar la práctica de los corredores de la capital.

Corredores y deportistas de la capital se reunieron este domingo en la avenida Río de Janeiro, al este de Caracas, para rendir un homenaje a Nathalie Lanza (47).

En honor a esta deportista, los asistentes al evento lo hicieron de la forma como a ella le hubiera gustado: corriendo, pero sin la preocupación de ser atropellados, como le ocurrió a ella, el pasado 20 de agosto.

Nathalie Lanza fue atropellada en una calle de la urbanización Chuao, por Julio Alberto Contador, quien estaba bajo los efectos del alcohol, ya está detenido y privado de libertad.

Tras el suceso, que conmocionó a la comunidad de corredores de la ciudad, las alcaldías de Baruta y Sucre se comprometieron a tomar medidas como cerrar por completo la avenida Río de Janeiro, desde El Llanito a Las Mercedes, todos los domingos entre las 6 de la mañana y las 12 del medio día.

Decenas de corredores llevaron rosas blancas que colocaron en el punto donde falleció la atleta.

“No queremos más Nathalies en la vía, no queremos más Armandos en la vía, un joven con síndrome de Down que murió arrollado en Maracaibo, una semana antes de Nathalie. No queremos más corredores y ciclistas muertos en las vías”, puntualizó Marta Eloína, también corredora.

Luego, instó a las autoridades a promover campañas de educación para los conductores y también para los deportistas, a fin de que acaten las normas e instrucciones, puesto que “convivir en la ciudad y el asfalto es tarea de todos”.

