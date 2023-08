Andiep: El salario promedio de los docentes en colegios privados oscilará entre los US$200 y US$250 mensuales

El vicepresidente de la Asociación Nacional de Institutos Educativos Privados (Andiep), Fausto Romeo, señaló que la mayoría de los planteles del país realizarán el proceso de adecuación de la cuota de escolarización en septiembre u octubre a la espera de ver “cómo se desarrolla la dinámica”.

“Lo que esencialmente es importante relacionar es ver cuál va a ser el proyecto educativo, porque cada institución tiene una idea diferente”, añadió.

En entrevista para Unión Radio resaltó que cada institución debe preguntarse “¿qué estoy ofreciéndole yo a mis estudiantes para que padres y representantes entiendan cuál va a ser la dinámica que se va a aplicar este año”, dijo.

Insistió en que padres y representantes deben conocer el proyecto educativo de cada colegio y valorarlo para tomar la decisión de dejar a su hijo en determinado plantel o cambiarlo a otra institución.

Sostuvo que 70% del presupuesto de los colegios se va en sueldos, prestaciones, vacaciones, seguro social y “todo lo que tenga que ver con incidencia laboral”.

Salarios de los docentes

Romeo puntualizó que si el año pasado, en promedio, los sueldos de los trabajadores del sector educativo privado partían desde la base de entre US$ 120 y US$ 150, para el año escolar 2023-2024, “estamos hablando de entre US$ 200 y US 250”.

No obstante, destacó que estas cifras son referentes porque varían según la ubicación de los planteles en el país. “Hay que entender la territorialidad de cada ciudad, poblado o sector, hay que valorarlo”, dijo.

En cuanto al currículo señaló que este nuevo año escolar “vemos un currículo que es necesario adecuarlo” (…) Y, aunque se han hecho algunos cambios, sigue siendo el mismo desde hace 40 años.

Añadió que el Ministerio de Educación pretende lanzar un plan piloto en el año escolar 2023-2024 y que “lo va a implementar entre 2.000 y 2.800 planteles entre privados y públicos”.

Al referirse a los gastos operativos, como el costo de los servicios e impuestos, señaló que los colegios privados están de acuerdo en pagar los servicios, pero “lo que queremos es que se cumplan”.

Finalmente, indicó que en octubre podrían comenzar las clases presenciales de bachillerato, mientras que prescolar y primaria empiezan a finales de septiembre.

