Eslovenia desafía a Georgia en el Mundial FIBA

La selección de Eslovenia continúa su paso firme por el Mundial de Baloncesto FIBA 2023, esta vez con una contundente victoria ante Georgia con un marcador final de 88-67.

Con Luka Doncic liderando al equipo, los eslovenos sumaron su segundo triunfo en el torneo internacional.

El jugador de los Dallas Mavericks fue clave en todo el juego, eclipsando al resto gracias a sus acciones defensivas.

La máxima figura eslovena rozó nuevamente el triple-doble en su segundo partido del Mundial, terminando con 34 puntos, 10 rebotes y 6 asistencias.

Su precisión en los pases, su gravedad ofensiva y las faltas que provocó en la primera mitad hicieron posible la victoria eslovena en otra exhibición de Doncic.

Por parte de Georgia, el jugador más destacado del encuentro fue Alexander Mamukelashvili, quien logró sumar 21 puntos y 7 rebotes con un 60% de acierto.

Ahora, con este resultado en el Grupo F del torneo, Venezuela tendrá la oportunidad de avanzar a la segunda fase del torneo este miércoles, cuando se enfrente a Georgia.

Los dirigidos por Fernando Duró deberán ganar el encuentro con un margen de al menos 16 puntos.

En el resto de la jornada:

– Sudán del Sur vs China 89-69

– Nueva Zelanda vs Jordania 95-87

– Costa de Marfil vs Irán 71-69

– Serbia vs Puerto Rico 94-77