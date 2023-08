Las exportaciones de Ecuador registran una disminución del 10% en el primer semestre de 2023

Las exportaciones de Ecuador experimentaron una disminución del 10% en el primer semestre de 2023 en comparación con el mismo período de 2022, según informó la Cámara de Industrias y Producción del país andino. Aunque la balanza comercial se mantuvo positiva, el superávit disminuyó un 44% en relación al año anterior, lo que significa que Ecuador percibió $871 millones de dólares menos.

Esta reducción se debe principalmente a la caída del 36% en las exportaciones petroleras, que representan una parte importante de las exportaciones totales. Las exportaciones de petróleo hacia Panamá y Estados Unidos fueron las más afectadas, disminuyendo un 24% y un 36% respectivamente.

Sin embargo, a diferencia del primer semestre de 2022, durante los primeros seis meses de 2023 se registró un superávit de $201 millones de dólares en la balanza comercial no petrolera. Las exportaciones no petroleras, que representan el 74% del total de las exportaciones, aumentaron un 5% en comparación con el mismo período del año anterior. Por otro lado, las importaciones no petroleras disminuyeron un 1% en relación a 2022, representando el 78% del valor importado.

En cuanto a las exportaciones no petroleras, China, Rusia y Países Bajos experimentaron un crecimiento del 5%, 7% y 22% respectivamente en el primer semestre de 2023. Por otro lado, Estados Unidos (-2%) y España (-3%) fueron los países que registraron una reducción en comparación con el mismo período del año anterior.

En cuanto a las importaciones no petroleras, se observó una disminución del 1%, principalmente debido a la reducción de las importaciones de materias primas para la industria y la agricultura desde China, Estados Unidos y Brasil, que disminuyeron un 2%, 5% y 5% respectivamente.

Algunos de los principales productos de exportación no petrolera que experimentaron una reducción hacia Estados Unidos fueron camarones congelados (-11%), rosas frescas (-13%), cacao en grano (-30%), flores naturales (-17%), camarones crangon incluso ahumados (-37%) y madera contrachapada (-8%).

