Los resultados de La Rinconada: un vistazo profesional a la competencia

Resultados de La Rinconada

1a. Carrera – 1.400 metros – Tiempo: 85”1

Ll Ejemplar Ks Jinete Div

1 Padel (1) 54,5 F. Quevedo 68,31

2 Huracán Jesús (4) 52 H. Medina

3 Señor Indriago (6) 53 J. Aranguren

4 El Kamilo (7) 50,5 J. A. Rivero

5 Forzesco (5) 53,5 E. Rodrigo

Div: G: 68,31.- P: 36,76 y 25,81.- Exacta: 132,05.- Trifecta: 425,14.- Superfecta: 354,40.-

2a. Carrera – 1.200 metros – Tiempo: 73”2

Ll Ejemplar Ks Jinete Div

1 Sweet Rain (6) 50,5 L. Sangronis 89,28

2 Mi Querencia (1) 53 R. Capriles

3 La Chacha (5) 50 M. A. Bruzual

4 Rosa Amelia (2) 54 Y. Bermúdez

5 Strength Pasarella (8) 53 J. Lugo Jr.

Div: G. 89,28.- P: 40,93 y 22,88.- Ecata: 181,55.- Trifecta: 383,22.- Superfecta: sin acierto.- Retirado (4)

3a. Carrera – 1.200 metros – Tiempo: 70”4

Ll Ejemplar Ks Jinete Div

1 Magnánime (7) 53 H. Medina 22,02

2 Gran Moto (6) 53,5 J. Aray

3 Hermano Juancho (4) 53 J. AAranguren

4 luis The Great (1) 50 C. Brito

5 Jovic (3) 50,5 D. Acosta

Div: G: 22,02.- P: 22,24 y 39,19.- Exacta: 70,76.- Trifecta y superfecta: sin aciertos. Retirado (9).-

4a. Carrera – 1.900 metros – Tiempo: 120”1

Ll Ejemplar Ks Jinete Div

1 LyndaCarter (4) 54 R. Capriles 25,90

2 Paomi Police (3) 55 J. Aray

3 Philomena (1) 54 L.Lezcano

4 Avasallante (2) 55 F. Quevedo

Div: G. 25,90.- Exacta: 87,24.-

5a. Carrera – 1.600 metros – Tiempo: 97”

Ll Ejemplar Ks Jinete Div

1 Catire Pedro (1) 56 R. Capriles 152,22

2 Persecuted (6) 55 J. Lugo Jr.

3 Amelazado (2) 55 F. Quevedo

4 Master Shot (3) 55 M. Rodríguez

5 Colossus (5) 55 L. Mejías

Div: G: 152,22.- P: 24,29 y 27,05.- Exacta: 408,90.- Trifecta: 192.19.- Superfecta: sin acierto.-

6a. Carrera – 1.200 metros – Tiempo: 70”3

Ll Ejemplar Ks Jinete Div

1 La Sensacional (2) 54 R. Capriles 28,86

2 Melosa (4) 55 F. Quevedo

3 Benedetta (5) 53 H. Medina

4 Cañonera Girl (6) 55 J. Lugo Jr.

5 Luna Llena (3) 54 J. Aray

Div: G. 28,86.- P: 26,03 y 32,33.- Exacta: 46,14.- Trifecta: 47,08.- Superfecta: 312,37.- Pool de Cuatro: 336,67.-

7a. Carrera – 1.100 mts. – Tiempo: 67”4

Ll Ejemplar Ks Jinete Div

1 Another Legacy (1) 53 R. Capriles 128,16

2 La Barbie (3) 53 H. Medina

3 Mother Carmen (9) 53 J. G. Hernández

4 Mo Cuishle (2) 53 L. Mejías

5 Sabalenka (7) 53 E. Rodrigo

Div: G: 128,16.- P: 52,90 y 52,02.- Exacta: 560,62.- Trifecta: 1269,63.- Superfecta: sin acierto.- Triple Apuesta: 553,32.- Doble Perfecta: sin acierto.- Retirado (11).-

8a. Carrera – 1.200 mts. – Tiempo: 71”

Ll Ejemplar Ks Jinete Div

1 Bravucón (3) 56 F. Quevedo 50,72

2 Impressive Pluvius (4) 56 E. Rodrigo

3 SpecialEdition (6) 56 J. A. Rivero

4 Futuro (7) 56 L. Mejías

5 Strength Mask (1) 56 M. Rodríguez

Div: G: 50,72.- P: 29,88 y 96,40.- Exacta: 411,09.- Trifecta y Superfecta: sin aciertos.-

9a. Carrera – 1.100 mts. – Tiempo: 65”4

Ll Ejemplar Ks Jinet Div

1 Compadre Peche (2) 53 F. Quevedo 188,26

2 Carúpano Six (4) 53 A. Chirinos

3 Chateau Lafite (2) 53 E. Rodrigo

4 Deep Attack (7) 53 H. Medina

5 Poloroid (1) 53 J. Aray

Div: G: 188,26.- P: 55,60 y 109,59.- Exacta, Trifecta y Superfecta: sin aciertos.-

10a. Carrera – 1.100 mts. – Tiempo: 66”1

Ll Ejemplar Ks Jinete Div

1 Toscán (9) 51,5 H. Medina 33.24

2 King Bulbs (5) 53 M. Rodríguez

3 Súper Doc (4) 50 D. Acosta

4 Rey Vulcano (8) 50 L. Sangronis

5 Royalty (3) 53 J. A. Rivero

Div: G: 33,24.- P: 28,02 y 49,40.- Exacta: 15,05.- Trifecta: 234,09.- Superfecta: 1.012,80.-

11a. Carrera – 2.000 mts. – Tiempo: 125”3

Ll Ejemplar Ks Jinete Div

1 El Gran Bricelio (5) 2-S 54 L. Mejías 119,14

2 El de Froix (6) 1-Dist. 55 F. Quevedo

3 Rod Hendrick (3) 54 E. Rodrigo

4 Gran Pepe 54 R. Capriles

5 Baby José (2) 53 J. G. Hernández

Div: G: 119,14.- P. 41,03 y 22,48.- Exacta: 254,91.- Trifecta: 1.517,11.- Superfecta: sin acierto.-

12a. Carrera – 1.400 mts. – Tiempo: 82”2

Ll Ejemplar Ks Jinete Div

1 Feedstock (4) 54 H. Medina 69,10

2 The Last Dance (12) 53 J. Aranguren

3 The Show (6) 54 R. Capriles

4 Río Unare (11) 53 M