“Nosotros no nos vamos a dejar tumbar”: Diosdado a la oposición (+ Videos)

Sean para octubre, noviembre o diciembre, el chavismo está listo para las elecciones, asegura Diosdado

El vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, hizo varias advertencias a la oposición venezolana, entre ellas: “Nosotros no nos vamos a dejar tumbar”.

Durante la rueda de prensa de los lunes, Cabello reiteró que la oposición, ante la falta de votos, sigue apostando por el golpe de Estado. “Por ahí no van a poder. Por ahí no van a poder, se los garantizo. Se los garantizo. Y nosotros le hacemos el reconocimiento al alto mando militar”, advirtió.

También recalcó que el diálogo con la oposición apunta más a arreglar cuentas, pero bajo ninguna circunstancia para entregar el poder.

En cuanto a la designación de las nuevas autoridades del CNE, y de Elvis Amoroso como nuevo presidente del Poder Electoral, destacó que “El PSUV siempre cumplirá las normativas en el tema electoral que sean dictadas por el CNE”.

“Pueden tener la seguridad de que el Partido Socialista Unido de Venezuela siempre cumplirá, siempre, las normativas que en el tema electoral se han dictado por este CNE. Siempre lo hemos hecho. Siempre lo hemos hecho”, indicó.

No confía en Estados Unidos

Al ser consultado sobre la posibilidad del levantamiento de las sanciones, aseguró que no espera nada de los Estados Unidos, entre otras cosas, porque no tienen palabra y siempre mienten.

“Yo no sé si harán algo por quitarnos ese terrible concepto de que somos una amenaza, de ahí parte todo (…) pero en lo personal no guardo ninguna esperanza de que ellos (EEUU) sean capaces de cambiar su política internacional, porque en el fondo ellos lo que quieren son nuestros recursos”, dijo.

Al tiempo que agregó “Nosotros no amenazamos a nadie, no somos un peligro para nadie, Venezuela es un territorio de paz, de gente de paz (…) no confío en absolutamente nada de lo que venga de los EE.UU., los gringos siempre mienten y cuando comprometen su palabra, nunca la cumplen”.

Saludó designación de nuestras autoridades

Cabello saludó la designación de nuevas autoridades en varios ministerios y la directiva de PDVSA, para que se funcionen.

También se mostró satisfecho por lo que a su juicio los sectores productivos están “despertando”. “A nosotros nos alegra que ellos (sectores de comercio) estén despertando de la realidad y que busquen un acercamiento con el Gobierno, claro, aquí hay un solo Gobierno y un presidente que se llama Nicolás Maduro Moros, no tiene otro nombre”.

Apoyo a Yulimar

“Me preocupa la salud mental de algunas personas de la oposición, que puedan llegar a criticar a Yulimar, solo por su origen humilde… Están enfermos, son una minoría desde el punto de vista despreciable”, advirtió Cabello.

También destacó que la mayoría de los venezolanos están orgullosos de la atleta criolla porque “el 99,9% de los venezolanos amamos a Yulimar, por lo que ha hecho por este país, la reconocemos como una extraordinaria venezolana, una embajadora de nuestro país en el mundo”.