¡Tengo un truquito para ti! Obtén tu bono «Amor y Bienestar» ya #28Ago | El Sistema Patria comiemza la entrega del bono «Amor y Bienestar».

Si aún no lo has recibido, no te preocupes, porque aquí te explicaremos cómo hacerlo.

Lee tambien: ¡Preparen los bolsillos que llegó el dinerito! MPPE nuevo pago administrativo #27Ago 2023

Este bono tiene un valor de 130bs, lo que equivale a unos $4,04 aproximadamente, según el BCV.

¡Tengo un truquito para ti! Obtén tu bono «Amor y Bienestar» ya #28Ago

Ahora bien, ¿cómo puedes activar tu cuenta y recibir el bono?

Aquí te dejamos algunos truquito sencillos:

Actualiza tus datos, incluso si son los mismos. Esto permitirá que el sistema reconozca actividad en tu cuenta.

Responde las encuestas pendientes.

Verifica que el número telefónico afiliado a tu cuenta sea el correcto, así como los datos de los integrantes de tu núcleo familiar.

Recuerda ingresar varias veces a tu portal, no solo cuando recibas una bonificación.

Siguiendo estos pasos, estarás listo para recibir un mensaje desde el número 3532 con el siguiente texto:

“Sigamos construyendo más bienestar para el Pueblo. Por nuestra soberanía nacional y por la Paz. Juntos hacia la recuperación integral”.

Así que ya lo sabes, ¡no pierdas la oportunidad de obtener tu bono “Amor y Bienestar” y sigue construyendo un futuro mejor para ti y tu familia!

¡Tengo un truquito para ti! Obtén tu bono «Amor y Bienestar» ya #28Ago