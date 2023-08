Yulimar: “Estoy destinada a vencer cualquier batalla”, afirma con determinación

Hace días, Yulimar Rojas volvió a dejar el nombre de Venezuela en alto al coronarse por cuarta vez como campeona mundial de Salto Triple. La criolla conquistó la medalla de oro en Londres 2017, Doha 2019 y Eugene 2022.

Con un salto de 15.08 metros, Rojas se colgó la medalla de oro en el Campeonato Mundial de Atletismo Budapest 2023.

“No es fácil librar una batalla psicológica en medio de un gran campeonato”, declaró Yulimar Rojas.

La plusmarquista se refirió a sus temores en la previa de la cita mundialista que se disputó en la capital de Hungría.

“Poder convencerme que mi poder mental es fuerte y que me puedo sobreponer a cualquier dificultad, si me lo propongo, yo puedo simplemente porque quiero y porque estoy destinada a salvar cualquier batalla o lucha en la que me encuentre” indicó la venezolana.

Ahora la anzoatiguense se prepara para disputar una nueva parada de la Liga Diamante el próximo mes de septiembre y luego competirá en los Juegos Panamericanos Santiago 2023. Y por otro lado, Yulimar Rojas ya está clasificada a los Juegos Olímpicos Paris 2024.