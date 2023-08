Argentina y Brasil anuncian respaldo del CAF por US$ 600 millones para fortalecer el comercio bilateral

Argentina y Brasil han anunciado un acuerdo en el cual el Banco de Desarrollo de América Latina-CAF ofrecerá garantías por un valor de 600 millones de dólares para las exportaciones brasileñas al país vecino. El ministro de Economía de Argentina y candidato presidencial por el peronismo, Sergio Massa, junto con su homólogo brasileño, Fernando Haddad, realizaron este anuncio en Brasilia después de reunirse con el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Massa, quien ocupa el doble rol de ministro y candidato presidencial, considera la participación del banco multilateral en este acuerdo como algo “superador” que ayudará a abrir una puerta para la recuperación del intercambio entre Argentina y Brasil, uno de sus principales socios comerciales en el mundo.

Los 600 millones de dólares también contarán con garantías del Banco do Brasil y estarán destinados principalmente a la financiación del comercio en los sectores automotriz y alimentario, según Haddad. Por ejemplo, si estos fondos se utilizan en el sector automotriz, Brasil vendería piezas por ese valor y luego compraría automóviles provenientes de Argentina, lo que contribuiría a aumentar el ingreso de divisas en el país vecino, que carece de suficientes dólares para el comercio.

Massa señaló que este acuerdo aún depende de algunos trámites, como una reunión de la directiva del Banco de Desarrollo de América Latina-CAF que se celebrará el próximo 14 de septiembre, aunque tanto él como Haddad no dudan de que en esa fecha se aprobará completamente la operación.

Esta reunión bilateral entre funcionarios brasileños y argentinos es la primera después de que el foro BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) anunciara su ampliación e incorporación de seis nuevos socios, incluyendo a Argentina desde el 1 de enero de 2024. Massa destacó la importancia política y económica de este foro y lamentó que ciertas personas en Argentina hayan rechazado la oportunidad de unirse a un club de esta magnitud.

Aunque no mencionó sus nombres, se refería al ultraderechista Javier Milei y a la candidata de centroderecha Patricia Bullrich, quienes junto con Massa son los principales aspirantes a la Presidencia en las elecciones de octubre. Milei, quien lidera todas las encuestas, afirmó que, en caso de ser elegido, no promoverá ningún tipo de acuerdo “con comunistas”. Por su parte, Bullrich también se declaró en contra y afirmó que Argentina no podría aliarse con la “Rusia invasora” de Ucrania ni con Irán, país al que vinculó con atentados terroristas antisemitas ocurridos hace años en Buenos Aires.

EFE