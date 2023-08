Diosdado revela lo que hay detrás de la dupla Capriles – Rosales ¿van contra María Corina? (+Video)

Desde Margarita, Diosdado revela detalles sobre la alianza entre Henrique Capriles y Manuel Rosales y cómo esta alianza se relaciona con María Corina Machado.

Después de que se anunciara el apoyo del partido Un Nuevo Tiempo (UNT), liderado por Manuel Rosales, al candidato a las primarias de la oposición, Henrique Capriles Radonsky, Diosdado Cabello no perdió la oportunidad de revelar lo que hay detrás de esta dupla.

Desde la isla de Margarita, donde participó en un evento callejero con las bases del partido, Cabello recordó que él ya había adelantado que los dos opositores planeaban una alianza.

“Nosotros lo dijimos hace días en un programa, ¡menos mal que eso no lo ve nadie! Me lo contaron, me dijeron que Chatarrita y Manuel Rosales iban en llave, yo lo dije hace como un mes”, dijo.

Pero eso no es todo, Diosdado asegura que “como Chatarrita sabe que no puede participar porque está inhabilitado por ladrón, por pillo, él le ha dicho a Rosales: ‘Yo no voy a poder ir, entonces te apoyo a ti…'”.

Diosdado asegura que el chavismo está firme y unido ante cualquier circunstancia. “Nosotros no le tenemos miedo ni a nadie ni a nada, siempre hablamos con la palabra por delante. Alí (Primera) también nos dice: ‘Sostén con tu palabra el corazón del Pueblo para que no se caiga'”, recalcó.

Apoyo a Capriles

UNT oficializó su apoyo al candidato a las primarias, Henrique Capriles, semanas después de que Manuel Rosales y este partido decidieran no participar en la contienda prevista para el 22 de octubre.

Sin embargo, este anuncio del apoyo de Rosales a Capriles no fue explícito, sino que aparece de manera velada en un video publicado en sus redes sociales, donde emite un mensaje de unidad y llama a participar en las primarias, con miras a las elecciones presidenciales de 2024.