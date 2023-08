Horóscopo del 29 de agosto 2023 de Mhoni Vidente

Para este martes 29 de agosto, la pitonisa Mhoni Vidente, trae para ti las mejores predicciones del horóscopo, donde se visualizan muchos cambios en los signos del zodiaco, sobre todo en lo que respecta al amor, dinero, salud y trabajo, por lo que la experta recomienda estar muy al pendiente de todas las señales enviadas por el universo para tomar las mejores decisiones.

ARIES

Hoy es un buen día para revisar tu postura física y cuidar de tu espalda y columna con ejercicios de elongación diarios. Hoy te sientes melancólico sin saber por qué, pero los astros tienen una explicación: anhelas brindar más a tu pareja, como viajes, lujos, regalos y una vida más cómoda. La paciencia será clave, ya que eventualmente podrás hacerlo realidad. No te preocupes si tus ingresos no cumplen tus expectativas al 100%, hay factores más importantes que debes abordar primero.

TAURO

Tienes grandes expectativas para un proyecto, pero solo tendrá éxito si te comprometes por completo. Es hora de considerar dejar otros negocios y trabajos, ya que este proyecto puede cambiar tu vida. El amor no debe ser una competencia ni un conflicto. Debes reducir la pasivo-agresividad que ha surgido en tu relación. Recuerda que todo lo que tu pareja hace, lo hace pensando en ambos, así que agradécele y apóyala para que se sienta más segura. Hoy es el momento de reconocer que eres más que un ser productivo. Las demandas diarias te han hecho olvidar sentir, conectarte emocionalmente y establecer relaciones. Deja de lado las obligaciones por un día y dedica tiempo a tus emociones y seres queridos.

GÉMINIS

En ocasiones, como hoy, es válido seguir fórmulas establecidas sin miedo a la falta de creatividad. La eficiencia es clave en estos momentos, y nadie te culpará por ello, ya que todo funcionará sin problemas. Incluso los mejores líderes han seguido un camino ya trazado en algún momento. Cuando se trata de las palabras de la persona a la que amamos, es fundamental escuchar con atención y no tomar a la ligera lo que dicen. La vida y el trabajo te han distraído, y has estado escuchando a tu pareja de manera superficial. Es importante acercarte, escuchar y prestar atención. Debes dejar atrás la melancolía por tiempos pasados. No implica borrar esos recuerdos de tu mente, pero ahora no puedes permitirte volver a esos momentos y sentir el dolor que te causan.

CÁNCER

Hoy recibirás una propuesta que debes considerar, ya que podría significar un cambio positivo tanto para ti como para tu situación económica. No descartes esta oferta de inmediato, incluso si inicialmente parece poco atractiva. Evalúala pensando en las oportunidades que puede abrir. En el amor, cada uno elige el papel que desempeña. No te conviertas en la parte pasiva que simplemente acepta el amor como una imposición. El falso orgullo no es bien visto por los astros y no beneficia a las relaciones. Reconoce tus sentimientos profundos y sé el que ama y comprende que el amor tiene un gran poder.

LEO

A veces, es necesario perderse para encontrarse. Los desafíos relacionados con tu trabajo encontrarán resolución hoy. A pesar de los errores y pérdidas, hay lecciones valiosas que te permitirán reconsiderar tu enfoque ante los problemas. Saldrás de esta experiencia más centrado y productivo. Debes recobrar el nivel de pasión y entrega que antes te caracterizaba en el amor, especialmente en su forma más profunda. Tu pareja lo extraña: la intensidad, el cuidado y la dedicación. Si no lo haces, tu pareja podría malinterpretar tu falta de expresión como una señal de que estás perdiendo interés, lo cual no es cierto. Un modo simple de llenar tu corazón de calidez es a través del canto. No temas hacerlo, incluso si es en privado. Cantar estimula las hormonas de la felicidad en tu cuerpo y fortalece tu vitalidad y energía.

VIRGO

En cualquier negocio o trabajo, las pérdidas son inevitables y debes aceptarlas como parte del proceso. Hay muchos factores involucrados, y culpar a alguien, incluyéndote a ti mismo, no es productivo. Es importante registrar las pérdidas y esforzarse por evitarlas en el futuro, pero no castigarse excesivamente. Sueles expresarte con firmeza, pero debes recordar que tu pareja tiene su propio estilo de comunicación en el amor. No la trates como si fueras un jefe y ella una persona ineficiente. La forma en que se dicen las cosas es única en cada relación y es esencial respetar esa dinámica. Si has oído comentarios negativos a tus espaldas, es importante cuidar tu salud emocional. Una regla efectiva para protegerte es «juzgar las cosas según la fuente». En la mayoría de los casos, descubrirás que esto te beneficia y te ayuda a mantener la calma en situaciones difíciles.

LIBRA

También es importante revisar tu carga de trabajo hoy, ya que las responsabilidades pueden no estar distribuidas equitativamente en la organización. Reorganizar las tareas para que todos contribuyan y sean compensados de manera justa es esencial. Evita dar más de lo que recibes y no permitas que te aprovechen. a vida trae consigo diversas responsabilidades, como deudas, compromisos sociales y el trabajo. El amor nos brinda la oportunidad de compartir esas cargas con nuestra pareja, lo que nos permite crecer juntos más allá de nuestras preocupaciones individuales. A menudo te sientes agotado y desanimado porque dentro de tu hogar y tu círculo de amigos eres la persona en quien todos confían emocionalmente. Aunque es positivo que confíen en ti, también implica un esfuerzo adicional de tu parte.

ESCORPIO

Hoy no es el momento adecuado para tomar riesgos, ya sea con dinero o esfuerzo. La alineación astral sugiere que es mejor adherirse a los métodos y enfoques habituales, ya que asumir riesgos no parece tener recompensas claras en este momento. No esperes a que las circunstancias te obliguen a demostrar tu amor. Es mejor estar presente día a día, momento a momento, brindando apoyo constante a la persona que amas. El amor está diseñado para enfrentar los momentos difíciles y disfrutar de los buenos sin interrupción. Tu autoestima también es una forma de bienestar. Debes tomar medidas para cuidarte y actuar de una manera que te haga sentir orgulloso de la persona que ves en el espejo todas las mañanas. El primer paso hacia la felicidad es amarte a ti mismo más que nadie.

SAGITARIO

La confusión en las instrucciones es la causa del caos actual. Debes revisar cómo te comunicas con las personas que te rodean. Es esencial evaluar las palabras que usas, el tono de voz y, sobre todo, la información que compartes. Esto es algo sencillo de corregir y verás grandes beneficios al hacerlo. En la vida cotidiana, todos llevamos máscaras. Sin embargo, necesitamos lugares donde podamos quitarnos esas máscaras y ser auténticos, y el amor es uno de esos lugares. Recuerda que la salud también es un esfuerzo compartido. Implica cuidarse a uno mismo, seguir los consejos médicos y recibir ayuda y orientación de profesionales, así como el amor y el apoyo de familiares y amigos. ¿Están todos estos factores presentes en tu vida?

CAPRICORNIO

La mediocridad no es propia de tu naturaleza y no debería serlo. Quedarte a medio camino en tus esfuerzos no suma ni resta, simplemente muestra que no estás completamente comprometido con el proyecto en el que te encuentras. No es tanto el resultado final como el hecho de que te encuentras en un lugar donde no te apasiona lo que haces, y eso necesita atención. El equilibrio es esencial en una relación de pareja. Debes dar tanto como recibes y entregarte tanto como tu pareja lo hace contigo. Los astros destacan esto porque parece que no estás cumpliendo tu parte, especialmente en lo relacionado con los compromisos de pareja.Hoy es un buen día para eliminar elementos de tu vida, pero no a través de la magia, sino con responsabilidad y disciplina. Libérate de tensiones, rencores y malos hábitos.

ACUARIO

En ocasiones, es beneficioso tener modelos a seguir que inspiren tus decisiones y acciones. Ahora mismo, necesitas un guía que te muestre un camino a seguir. Busca a alguien que haya tenido éxito haciendo lo que haces ahora y síguelo como ejemplo. Hoy es un día propicio para salir de la rutina y adentrarse en el bosque de las sensaciones. Es un momento ideal para desafiar las convenciones y permitirse ser salvaje y elemental. No dejes que terceros tomen decisiones importantes sobre tu vida y bienestar. Puedes ser indulgente en otras áreas, pero no descuides tu salud. Debes hacer lo que sabes que es necesario: descansar lo suficiente, trabajar de manera equilibrada y mejorar tu bienestar con una dieta adecuada y ejercicio constante.

PISCIS

Hoy es un buen día para encontrar un compañero o socio que comparta tus esfuerzos y crea en tus proyectos. Es el momento adecuado para hacer cambios y reemplazar a aquellos que no están comprometidos al cien por cien en tu vida profesional. Tu éxito merece compañeros de aventura más comprometidos. El azar desempeña un papel en todas las relaciones. Debes permitirle entrar y explorar, sin vivir una vida llena de precaución y aislamiento debido a celos y preocupaciones por los demás. El aislamiento no resolverá los problemas, solo los agravará. Tu cuerpo tiende a reflejar tus emociones y sentimientos negativos en forma de síntomas físicos. La clave para sentirte mejor es deshacerte de las emociones negativas, las preocupaciones ambiguas, los celos y la envidia.