LO QUE SE SABE de la suspensión de operaciones de Binance con el Banco de Venezuela

Binance, la plataforma de intercambio de criptomonedas más grande del mundo, ha suspendido al Banco de Venezuela a través de su mercado P2P. Aunque Binance aún no ha emitido un comunicado oficial, ha respondido a sus clientes que se “apegan al cumplimiento de las normas regulatorias locales e internacionales”.

Según un informe publicado por BeInCrypto y citado por Diariobitcoin.com, los usuarios venezolanos se encontraron con la sorpresa de que no podían acceder a sus órdenes comerciales ni buscar ofertas que involucraran transacciones o pagos en bolívares soberanos a través del Banco de Venezuela.

El informe destaca que se verificaron los listados comerciales en Binance y se encontró que todas las órdenes de compra/venta que involucraban transacciones con el Banco de Venezuela fueron retiradas del apartado P2P. Además, la entidad bancaria no está disponible al momento de crear alguna oferta a través de la plataforma.

El departamento de atención al cliente de Binance respondió a un cliente que los métodos de pago de la plataforma P2P que no se ajustan a sus políticas de cumplimiento ya no estarán disponibles. Sin embargo, esta no es una posición oficial de la empresa, que se limita a decir que se apegan al cumplimiento de las normas regulatorias locales e internacionales.

La eliminación del Banco de Venezuela del sistema de Binance afecta a los usuarios en el país, ya que esta entidad bancaria ofrece las tasas más competitivas y el método más rápido de recepción y envío de fondos utilizando solo el número de cuenta.