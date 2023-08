Rauw Alejandro llora por Rosalía en pleno concierto

El cantante puertorriqueño, Rauw Alejandro, se ha mostrado vulnerable en las últimas semanas, luego de que confirmó su ruptura con la también cantante española, Rosalía, con quien se comprometió en marzo de este año.

El artista, quien retomó su gira “Saturno World Tour”, en España, país natal de su exprometida, dejó aflorar sus sentimientos en pleno show, cuando dedicó unas sentidas palabras a aquellos que están enamorados y también a los que tienen el corazón roto.

“Hay personas que nos acompañan en todo momento, ¿Cuántos están enamorados en la noche de hoy, cuántos tienen el corazón roto en la noche de hoy. Superar a alguien de la noche a la mañana, tienes que tomar su tiempo, venir aquí al concierto de Rauw Alejandro a ‘perrear’ hasta abajo”, dijo el cantante antes de interpretar su tema “Hoy Aquí”.

Sin embargo, lo más difícil vino después para el artista quien tenía pista, y en varias oportunidades dejó que la canción corriera sola por los parlantes, porque debía hacer varias pausas.

En uno de esos momentos que no pudo continuar cantando se secó unas lágrimas que corrían por su mejilla. Muchos aseguran que esta canción le recordó a Rosalía y por eso la nostalgia lo invadió.

La parte de la canción que sonaba en el momento que el artista se quebró en el escenario era: “De ti no me despedí, ojalá estuvieran hoy aquí: “De ti, mal me despedí. La última vez que tú y yo nos vimo’ Ojalá estuvieras hoy aquí. Para continuar lo que no pudimo’”.

Justo, esta canción se publicó hace un mes, cuando se desconocía que la pareja había terminado su relación y sus fanáticos lo desconocían, por lo que ahora la letra cobra sentido y aseguran que es una canción para la española, además de “Hayami Hana”, que estrenó hace dos semanas, cuando ya era de conocimiento público que había roto con Rosalía “hace meses”.

Con información de Impacto Venezuela.