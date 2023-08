Anahí revela qué le detonó la anorexia y bulimia

Siendo una niña, Anahí se consolidó como una las actrices más queridas del medio artístico mexicano.

En su comienzo en el programa infantil Chiquilladas se robó el corazón del público y se consolidó como una de las favoritas gracias a sus protagónicos en telenovelas, especialmente con Rebelde como la icónica Mía Colucci.

Ahora, tras el regreso de RBD a los escenarios luego de 15 años de ausencia, la cantante habló sobre el lado oscuro de la fama, entre ellos, los trastornos alimenticios que sufrió desde su adolescencia.

En una reciente entrevista que Anahí le concedió al periodista Joaquín Lopez Doriga, la actriz se sinceró sobre uno de los eventos más difíciles que tuvo que enfrentar por la presión de los medios y los mismos productores, quienes la obligaron a bajar de peso para verse mejor frente a las cámaras.

La intérprete de Sálvame saltó a la fama a los dos años en Chiquilladas, sin embargo, sus protagónicos en telenovelas juveniles le dieron popularidad mundial, por lo que vivía sometida al estrés de cumplir los estándares de belleza de entonces.

Fue en el casting de la telenovela Primer amor a mil por hora cuando Anahí tuvo que enfrentarse a sus inseguridades, luego de que una persona criticara su aspecto físico.

«Me dijeron ‘Vamos a hacer la nueva versión de Quinceañera’, entonces me citan con quien iba a producir esa telenovela, me siento con mi mamá y me dice ‘Vamos a hacer la telenovela, estaría increíble que tú seas la protagonista, pero, Anahí, las protagonistas son flaquitas, son muy bonitas y tú estás gordita y tienes que trabajar mucho en ti para… que hagas la novela’», contó.

El comentario dejó huella en la vida de la famosa actriz, le hizo sentir insuficiente a su corta edad y le desató graves problemas de autoestima, los cuales todavía recuerda con dolor y tristeza, pues afectaron su salud mental.

Con información de Quién.com