¡Otro gol y doblete! Cristiano Ronaldo anota para el 2-0 de Al Nassr vs. Al Shabab #30Ago

Cristiano Ronaldo anota para el 2-0 de Al Nassr vs. Al Shabab. El Al-Nassr de Cristiano Ronaldo aplastó al Al-Shabab cuatro goles a cero, en un partido en el que la estrella lusa fue el protagonista con dos goles y una asistencia.

El equipo de Luis Castro, en el que también militan jugadores como Sadio Mané, Aymeric Laporteo Marcelo Brozovic, arrolló a un Al-Shabab que en la primera parte ya perdía por tres goles.

El equipo en el que milita el centrocampista argentino ex del Sevilla Ever Banega, que fue expulsado por una entrada en la segunda parte, no pudo con un Ronaldo inspirado que marcó dos tantos de penalti y que asistió a Mané en el tercero. El cuarto gol lo anotó el defensa Sultan Al-Ghannam en los últimos 10 minutos.

Al Nassr vs. Al Shabab: lo que viene

Luego de medirse ante el Al-Shabab, el Al Nassr deberá enfocarse en su próximo reto. Su contrincante será nada menos que el Al Hazm, con el que se medirá el sábado 2 de septiembre desde la 1:00 de la tarde (hora colombiana y peruana), en el Estadio Rey Abdullah de Buraidá.

Ojo, el compromiso será parte de la quinta jornada de la primera división de la liga árabe. El cuadro de Cristiano Ronaldo, en el certamen mencionado, viene de tener un mal inicio, ya que tuvo una victoria y dos derrotas, por lo que viene luchando por acercarse a los primeros lugares de la tabla general.

Por su parte, Al-Shabab, quien tiene un presente similar que los mencionados, empató en su primer encuentro por 1-1 ante el Al-Okhdood Club, perdió 3-1 ante el Al-Wahda y volvió a empatar con el Damac por 1-1. Actualmente, también se encuentra luchando por sumar y no quedarse en las últimas posiciones. Su siguiente duelo será ante el Al Khaleej, este sábado 2 de septiembre, a la 1:00 p. m. (hora colombiana y peruana).

