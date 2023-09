¡NI JUSTICIA, NI PAZ! Muerte de “Armandito” está a punto de quedar impune (+Video)

Familiares y amigos de “Armandito” temen, ante la creciente ola de rumores, que el hombre que le causó la muerte quede en libertad.

El arrollamiento de “Armandito” Serrano conmocionó no solo al Zulia, sino a todo el país y pese a que ya pasaron 19 días, todo parece indicar que el autor del crimen podría quedar en libertad, por lo se realizaron una protestar frente a los tribunales penales, ubicados en el centro de Maracaibo.

La madre de “Armandito”, Ana Montilla, teme que el sujeto que acabó con la vida de su hijo quede en libertad, por lo que exige la condena el hombre implicado en los hechos, quien presuntamente por tener mucho dinero podría quedar en libertad en cualquier momento.

Familiares del maratonista atropellado en la avenida Fuerzas Armadas de Maracaibo, protestaron frente al Palacio de Justicia, ante los rumores de liberación del conductor que lo arrolló porque al parecer “tiene mucho dinero”

En una desgarradora declaración a los periodistas, la madre de “Armandito” exigió justicia. “Hay rumores de que el señor puede quedar en libertad, muchos rumores. Nosotros lo que queremos es justicia, porque cada día, cada mañana, cada minuto, mi alma está vacía, ese señor me dejó vacía, completamente”.

“Solamente imploramos justicia, que eso no quede impune, que ese señor cumpla una condena que no va a devolver nuestro hijo, pero por lo menos no va a desgraciar otra familia más adelante, eso es lo que nosotros no queremos”, agregó Montilla profundamente afectado y con lágrimas corriendo por sus mejillas.