PARTIDO DE MARÍA CORINA no cree en el “Plan B” para evadir las inhabilitaciones ¿Qué propone?

Henry Alviarez, líder de Vente Venezuela, insiste en que hablar de los inhabilitados es aceptar las condiciones del sistema.

“La discusión sobre sustitución de candidatos inhabilitados es para derrotados”.

Esta afirmación la hizo Henry Alviarez, dirigente de Vente Venezuela, el partido de María Corina Machado, quien tiene las mayores posibilidades de ganar las primarias del 22 de octubre.

“El que inhabilita es el pueblo”, ha dicho MCM en reiteradas oportunidades.

La posición de Alviarez ratifica la negativa de Machado de hablar acerca de qué va a pasar, de ganar la contienda, cuando no pueda inscribirse en las presidenciales, porque está inhabilitada.

En el programa Vladimir a la Carta, Alviarez, insistió en que “hablar de sucesión de candidatos inhabilitados es aceptar las condiciones del sistema”.

En Vente Venezuela están claros y alertan de los obstáculos para las primarias.

“A Nicolás Maduro no le interesa que las primarias se den. Sin duda pondrán muchos obstáculos, pero todos los obstáculos deben ser vencidos. Esto no es una lucha electoral convencional, es una lucha que va muchísimo más allá”, afirmó, pero no propone un “Plan B”, ante la imposibilidad de inscribir al ganador para el 2024.

Admite la desconexión de la gente

Asimismo, expresó que “hay un electorado escéptico que se siente desmotivado, pero no está rendido. Hay un profundo deseo de cambio”.

“Todos los venezolanos tenemos responsabilidad en lo que está sucediendo. Es una cuestión de conciencia ciudadana. María Corina no ha tenido responsabilidad en la conducción de la oposición”, aseguró Alviarez.

“La gente no se desconectó de lo político, los políticos se desconectaron de la gente”, agregó.

En relación con el eslogan de la campaña de Machado: “Hasta el Final”, el dirigente explicó que “es una frase para los venezolanos que quieren un cambio, es esperanza, es fe. Es una lucha de carácter espiritual, y estoy convencido de que el bien se va a imponer sobre el mal”.

Y acerca de la privatización de la Petróleos de Venezuela que propone la candidata, aseguró: “el tema de PDVSA es una discusión profunda, nosotros seguimos creyendo que la industria petrolera venezolana se va a recuperar con inversión privada”.

Descartó que MCM dé marcha atrás en su idea privatizadora, pero admitió la posibilidad de una consulta nacional al respecto.