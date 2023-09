Obispo de Carúpano: Solo el amor a Dios y a la Virgen pueden salvar a Venezuela (+Fotos)

Como todos los años, los neoespartanos acudieron a la explanada de la Basílica para ser testigos de a bajada y entronización de la imagen de la Virgen de El Valle.

El Obispo de la Diócesis de Carúpano, Monseñor Jaime José Villarroel, quien es margariteño y oriundo de San Juan, ofició la ceremonia religiosa.

Villarroel aseguró que solo el amor a Dios puede salvar a Venezuela, por lo que hay que expresarlo apartando diferencias, odios y divisiones.

La Virgen de El Valle / OLYANA MARCANO @olyphotom

“Hoy Dios está haciendo un signo de unión entorno a la Virgen María, para así unirnos y sembrar una nueva Venezuela. Todos somos importantes para Dios y este país, todos podemos aportar para hacer de Venezuela un lugar donde reine la paz, el amor y la esperanza”.

El obispo de Carupano pidió a sacrificio, entrega y renuncia apartando las posiciones personales, pensando en el bien de todos los venezolanos.

Asimismo, manifestó su alegría por asistir a estas fiestas acompañado de 250 jóvenes pregrinos.

“Esta bajada significa que nuestra madre cercana se pone a caminar con nosotros. Tenemos que unirnos para superar las dificultades”.

El vestido

La señora Akalía María Gutiérrez Ordaz donó el vestido que utilizó la Virgen de El Valle durante la bajada. Este tiene pintado a San Francisco Javier y San Martín de Porres, a quienes es devota desde que nació.

“Que use mi vestido me emociona mucho, ya que es un sueño de toda la vida. Cuando me llamaron y me avisaron, tranqué y me puse a llorar. La emoción fue grande”.

En la homilía estuvo presente todo el sacerdocio neoespartano, encabezado por el obispo de Margarita, Fernando Castro Aguayo y el párroco de El Valle, Emmanuel González.

También estuvieron presentes el secretario de gobierno, Vaché Rodríguez, la primera dama, Gloria Rodríguez, los alcaldes Cruz Lairet, Emilio Velásquez y David Caraballo.

Pedro Claver Cedeño quien fue cargador de la Virgen de El Valle durante varias décadas estira su mano para tocar la santa imagen. / OLYANA MARCANO @olyphotom

Bajada de la Virgen de El Valle / OLYANA MARCANO @olyphotom

El vestido que usó tiene pintados a San Francisco Javier y al mulato San Martín de Porres / OLYANA MARCANO @olyphotom