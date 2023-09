Artículo: ¿Cuál es el costo de estudiar en una universidad privada en Venezuela?

El director del Observatorio de Universidades (OBU), Carlos Meléndez, ha señalado que las matrículas de las universidades han experimentado un aumento del 40% y ha destacado que el acceso a este tipo de instituciones se ha vuelto mucho más restrictivo.

Según Meléndez, en el país existen alrededor de 27 universidades privadas y 75 colegios e instituciones de educación superior privadas. En una entrevista para Onda La Superestación, el director del OBU ha explicado que existen tres tipos de instituciones universitarias.

El primer tipo son las universidades más jóvenes, que ofrecen una oferta académica más limitada y cuyos costos están entre US$ 240 y US$ 400 por semestre. Por otro lado, existen universidades ubicadas en las principales ciudades del interior del país, con mayor tradición y una oferta académica más amplia, cuyos costos se sitúan entre US$ 800 y US$ 1.000.

También hay universidades ubicadas en el centro del país y en la región capital, con costos que oscilan entre US$ 900 y US$ 2.800. Meléndez ha afirmado que desde 2008 ha habido una reducción de más del 60% en la matrícula de las universidades.

El director del OBU ha destacado que muchas universidades están ofreciendo facilidades de pago para que los estudiantes puedan continuar sus estudios. Sin embargo, ha advertido que la falta de estudiantes y la dependencia económica de las matrículas resulta en salarios más bajos para los profesores y podría hipotecar el desarrollo del país.

