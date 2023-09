Datos: Descubra los procedimientos de la Visa Caribeña para viajar a Aruba y Curazao

El primer secretario de la Embajada del Reino de los Países Bajos, Hugo Grondel, ha destacado la importancia de ofrecer información sobre los pasos a seguir para obtener la Visa Caribeña, debido al aumento en las solicitudes. El objetivo es facilitar el proceso a los venezolanos que deseen viajar a las islas neerlandesas. En una entrevista concedida a Unión Radio, Grondel ha señalado que tras la reapertura de las fronteras se ha observado un gran crecimiento en la demanda y muchas interrogantes.

Sin embargo, es importante aclarar que aquellos que posean un segundo pasaporte, como uno de un país de la Unión Europea, Estados Unidos o algunos países de la región, no necesitarán tramitar este documento.

El motivo por el cual se ha solicitado la Visa Caribeña es debido al incremento de la migración irregular desde Venezuela hacia estas islas. Aunque no se tienen cifras exactas, varias agencias de la ONU estiman que entre un 5% y un 15% de la población de ambas islas está constituida por venezolanos.

Grondel ha informado que entre abril de 2023 y julio se ha triplicado la demanda de peticiones de la visa, por lo que se han implementado sistemas para atender a la gran cantidad de solicitantes. Además, se ha ampliado la agenda para programar citas hasta finales de año, pasando de 10 citas en abril a 24 en agosto.

En cuanto a los pasos para solicitar la Visa Caribeña, se debe consultar la página web de los servicios consulares del Ministerio de Relaciones Exteriores para registrarse y posteriormente programar la cita. Para programar la cita, es necesario cancelar una tarifa de 80 euros a través de la página web con una tarjeta de crédito internacional.

Durante la entrevista, Grondel ha mencionado que es necesario llevar un seguro de viaje con una cobertura de más de US$ 15.000, demostrar tener fondos suficientes para cubrir los gastos de estadía (US$ 200 diarios) o, en caso de tener familiares o amigos en las islas, disponer de US$ 100 y llevar un documento legal que certifique su garantía.

Además, ha agregado que los niños entre 6 y 12 años pagarán un 50% menos de la tarifa por la visa, mientras que para los menores de 6 años es gratis.

La visa tendrá una vigencia general de 90 días y actualmente la adjudicación de la fecha de la cita para solicitarla abarca un lapso de 90 días.

