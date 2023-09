Girasol, Abejita, Marianita y Tucusito también se elevan por los cielos…

150423 Noticia al día realizó un recorrido por varios establecimientos editoriales para conocer el valor de los libros escolares. En este sentido, nos encontramos con diferentes tarifas que pueden o no adaptarse al bolsillo venezolano. Los principales libros de estudio no bajan de 5 dólares y su costo puede llegar a superar los 20 dólares extranjeros. Los padres y representantes hacen sacrificios para garantizar la educación de sus hijos en un contexto económico bastante complejo en el país. Los salarios mínimos oscilan entre 80 y 150 dólares para el sector privado, mientras que en el sector público no supera los 100 dólares.

A continuación, presentamos una lista de algunos textos escolares y sus respectivos precios:

Primaria:

– Jardín: 6 dólares

– Nacho: 5.33 dólares

– Angelito: 6 dólares

– Paso a paso: 9 dólares

– Qué divertido: 21 dólares

– Girasol: 19 dólares

– Abejita: 19 dólares

– Tucusito: 20 dólares

– Tobogán: 20 dólares

– Marianita: 19 dólares

– Alejandrita: 19 dólares

– Caligrafía Palmer: 15 dólares

– Caligrafía Eficaz: 15 dólares

Secundaria:

– Biología: 12 dólares

– Naturaleza: 16 dólares

– Salud: 17 dólares

– Química: 17 dólares

– Ortografía: 12 dólares

Finalmente, las novelas, un recurso literario necesario también para la educación de los niños y adolescentes, tienen precios que también son un peso para el bolsillo. A continuación, mencionamos algunos precios de novelas:

– El Principito: 10 dólares

– 100 años de soledad: 5 dólares

– Casas muertas: 5 dólares

– El coronel no tiene quien le escriba: 6 dólares

Fotos: José López Linares Noticia al Día