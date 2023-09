Girasol, Abejita, Marianita y Tucusito también surcan los cielos…

150423 Noticia al día realizó un recorrido por varios establecimientos editoriales para conocer el precio de los libros escolares. En este sentido, nos encontramos con diferentes tarifas, algunas de las cuales podrían ser accesibles para los bolsillos venezolanos y otras no tanto. Los principales libros de estudio no bajan de cinco dólares y podrían llegar a costar hasta 20 dólares en moneda extranjera. Los padres y representantes están haciendo sacrificios para garantizar la educación de sus hijos en un contexto económico complicado en el país. Los salarios mínimos oscilan entre 80 y 150 dólares en el sector privado, mientras que en el sector público no superan los cien dólares. Aquí una lista de algunos libros escolares y sus respectivos precios:

– Primaria:

– Jardín: 6 dólares

– Nacho: 5.33 dólares

– Angelito: 6 dólares

– Pasito a pasito: 9 dólares

– Qué divertido: 21 dólares

– Girasol: 19 dólares

– Abejita: 19 dólares

– Tucusito: 20 dólares

– Tobogán: 20 dólares

– Marianita: 19 dólares

– Alejandrita: 19 dólares

– Caligrafía Palmer: 15 dólares

– Caligrafía eficaz: 15 dólares

– Secundaria:

– Biología: 12 dólares

– Naturaleza: 16 dólares

– Salud: 17 dólares

– Química: 17 dólares

– Ortografía: 12 dólares

Por último, las novelas, que también son un recurso literario necesario para la educación de los niños y adolescentes, tienen precios que también representan un peso para el bolsillo. Aquí están los precios de algunas novelas:

– El Principito: 10 dólares

– 100 años de soledad: 5 dólares

– Casas muertas: 5 dólares

– El coronel no tiene quien le escriba: 6 dólares

Fotos: José López Linares Noticia al Día