ARREMETIDA A LA DISIDENCIA: cada seis horas se registra una detención arbitraria por razones políticas

Presos sin juicios, torturas y hostigamiento son el pan de cada día, sin garantía de justicia

Desde el 2014 se han reportado 15.803 detenciones arbitrarias en Venezuela, todas por razones políticas, lo que se traduce en cuatro diarias y una cada seis horas, denuncia Gonzalo Himiob, vicepresidente del Foro Penal.

Justo esta cifra aportada por Himiob en entrevista para Unión Radio viene al caso por los nuevos atentados contra la disidencia, como son los casos de la detención del estudiante John Álvarez y el intento de involucrar al periodista Carlos Julio Rojas en delitos contra el orden público.

Tortura a estudiante de la UCV

Eduardo Torres, abogado y activista sindical, denunció este martes que el estudiante de la Universidad Central de Venezuela (UCV) John Álvarez fue torturado. “Fue golpeado con un bate, descargas eléctricas en la rodilla, costillas y testículos”.

Según testimonio del mismo Álvarez, lo ruletearon encapuchado por Caracas funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), sin uniforme e identificación, y lo obligaron a grabar unos videos para inculpar a otros

Álvarez fue privado de libertad la noche de este lunes. Funcionarios de organismos de seguridad del Estado lo detuvieron por estar presuntamente relacionado con los seis sindicalistas sentenciados recientemente a más de 16 años de cárcel, por conspiración.

Involucran a periodista

En el mismo testimonio, el estudiante señaló que lo conminaron a grabar declaraciones en contra del periodista Carlos Julio Rojas, de quien dijeron que tiene organizado a los vecinos para crear conflictos en el centro de Caracas.

Ante esto, el comunicador social y activista en la parroquia Candelaria, quien también estuvo presente en la denuncia de Torres, acusó que desde el oficialismo pretenden publicar un video que lo implicaría en algún delito tras una confesión forzada”.

“Me informan que régimen de Nicolás Maduro pretende lanzar video obtenido mediante tortura a una persona donde ésta realiza acusaciones falsas en mi contra, hago responsable a @CeballosIchaso1 (Remigio Ceballos), @TarekWiliamSaab de mi libertad e integridad. ¡Ser periodista y líder social no son delito!”, escribió Rojas en su cuenta en X.

En vista del riesgo que corre la integridad de Rojas, salió al paso el Colegio Nacional de Periodistas (CNP), que rechazó el uso que hacen de las instituciones del Estado para censurar y liquidar la disidencia.

Sin justicia

De los 156 presos políticos en Venezuela, 113 tienen más de 3 años en prisión preventiva, esto pese a que la ley no lo permite, aseguró el abogado y director de la ONG Foro Penal, Gonzalo Himiob.

“La ley establece que la prisión preventiva puede ser de dos años, prorrogable a un año más como máximo, sin embargo, aquí hay personas con 5, 6 o 7 años más”, sentenció Himiob la mañana de este martes en el espacio de Roman Lozinski para Unión Radio.

En este sentido, recordó que este lunes 4 de septiembre el periodista venezolano y activista del partido Voluntad Popular Roland Carreño cumplió 1.043 días detenido en la cárcel de El Helicoide en Caracas, en medio de un proceso judicial que ha sido interrumpido en reiteradas oportunidades.

Resaltó que, aun cuando el tribunal ordena que los presos políticos sean sometidos a tratamientos médicos o revisiones, muchas veces no se respetan estas órdenes; y al menos 50 presos políticos necesitan atención médica urgente. Tal es el caso de Javier Tarazona, pero no es particular, a muchos se les impide recibir esta ayuda.

El director del Foro penal manifestó que estos privados de libertad tendrán que pasar más tiempo en prisión en un proceso que no se sabe cuánto tardará.

“Al menos 42 presos políticos deben reiniciar sus audiencias después de 3 años o más privados de libertad”, sostuvo.

Periodismo en tiempos convulsos

Ante todo este contexto, queda la inquietud, si no se puede ni disentir sobre el estamento político, ¿cómo entonces afrontar un proceso electoral que lo tenemos a la vuelta de la esquina?

El secretario general del CNP-Caracas, Edgar Cárdenas, indicó que han venido denunciando la política de agresión a medios de comunicación. “Tenemos casos de hostigamiento, juicios abiertos en tribunales y cierres de emisoras de radio. Solo en el 2022, 103 emisoras cerraron por órdenes de Conatel, y ahora, que estamos en un año preelectoral, se intenta censurar y limitar el acceso a la información”, expresó en relación a las agresiones que ha sufrido la prensa venezolana.

