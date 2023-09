Johnny Depp y Jenna Ortega desmienten rumores

Hace una semana, el sitio Deux Moi desató el rumor sobre que Johnny Depp y Jenna Ortega tenían un romance que comenzó cuando trabajaron juntos en el rodaje de Beetlejuice 2, la secuela de la mítica película de Tim Burton.

Sin embargo, los actores de 60 y 20 años respectivamente no tardaron en salir a aclarar las especulaciones.

La actriz, quien saltó a la fama luego de interpretar a Merlina en una serie de Netflix recurrió a su cuenta de Instagram para negar este rumor.

«Esto es tan ridículo, que ni siquiera me puedo reír. No conozco a Johnny Depp ni he trabajado con él en mi vida. Por favor, dejen de difundir mentiras y déjenme en paz», agregó a sus stories de Instagram.

A pesar de que Johnny Depp lleva años alejado de los rumores que son comunes en Hollywood, esta vez no quiso quedarse callado para terminar con cualquier tipo de especulaciones, que de acuerdo con él, son hechas para dañar su reputación y carrera.

«El señor Depp no tiene relación alguna con la señorita Ortega, ni profesional ni personal. No la conoce y nunca ha hablado con ella. No se ha involucrado en ningún proyecto con ella, ni pretende estarlo. Le horrorizan estos rumores maliciosos y sin fundamento que intentan dañar su reputación y su carrera», dice una nota emitida por su representante.

Por otra parte, el comunicado de Depp, asegura que el protagonista de Piratas del Caribe no participará en Beetlejuice 2, la cual llegará a los cines en 2024.

Jenna Otega interpretará a Lydia Deetz, el personaje que originalmente fue interpretado por Winona Ryder.

Además, parte del elenco de la película original ya está confirmado como Winona Ryder, Michael Keaton y Catherine O’Hara.

Beetlejuice 2 ya está en desarrollo por Warner Bros y llegará 35 años después del lanzamiento de la primera parte de esta comedia que se lanzó en 1988.

Con información de Quién.com