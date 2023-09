“NO HAY INTERVENCIÓN BANCARIA que aguante el precio del dólar”: experto vuelve nada la estrategia del BCV

En lo que va del año, el dólar oficial ha aumentado más de 86%.

El Banco Central de Venezuela ha persistido en su estrategia de inyectar dólares al sistema bancario para mantener “a raya” el tipo de cambio, a tal punto que este 2023 el BCV ya ha vendido 2.916 millones de dólares.

Aunque este monto es más bajo que el inyectado en el 2022, en el mismo período, no ha rendido los frutos esperados, según lo denuncia el economista Asdrúbal Oliveros, quien destaca que no se trata en sí de intervenir o no el sistema, sino de la desconfianza de los venezolanos en el bolívar.

“Todo excedente de bolívares que tengan las empresas y los venezolanos, se canalizan al mercado cambiario por falta de confianza en el bolívar y mientras haya desconfianza en el bolívar no habrá intervención bancaria que aguante el precio del dólar”, afirmó en entrevista con Unión Radio.

“Recibo bolívares y opto por pagar deudas, compro algo y si sobra, compro dólares, pero no los ahorro, la esencia es deshacerse de los bolívares” añadió.

Por ello, sostiene que “si no se ataque el problema de fondo, que es la desconfianza en los bolívares, esto no terminará”.

Según los cálculos de los expertos, de enero a agosto de este año, el precio del dólar oficial subió 86,39% y el bolívar perdió 46,35% de su valor.

Del otro loado, de agosto del 2022 a agosto del 2023 el dólar oficial escaló 313,5%, mientras que el bolívar se depreció 75,79%.

Para rematar, el economista cree que para finalizar el año se prevé que el dólar seguirá aumentando, precisamente por el incremento del gasto público propio del último trimestre, lo cual influirá en la inflación.

“Como está tan relacionada la devaluación con la hiperinflación, todo lo que aumente el tipo de cambio, automáticamente lo sientes en inflación” acotó.

Aunque este aumento del gasto supone un incremento de las ventas y el consumo, no se compensan las pérdidas del año, sobre todo porque las empresas han reducido sus márgenes de ganancia, optando por bajar sus precios o mantenerlos en divisas.

“Esa leve recuperación de ventas es gracias al esfuerzo del sector privado que ha dejado de subir los precios a ver si estimula las ventas. Hay que entender que Venezuela es estructuralmente pobre” lamentó.

Al cierre de este nota, el dólar oficial estaba a punto de pasar la barrera de los 33 bolívares, al ubicarse en Bs. 32,93. Mientras que el dólar paralelo abrió la jornada en Bs. 34,44.