Publicaran una colección de ensayos de la británica Hilary Mantel post mortem

Una colección de ensayos y artículos periodísticos de la escritora británica Hilary Mantel se publicará en el Reino Unido de forma póstuma, ha anunciado este jueves la editorial John Murray.

«A Memoir Of My Former Self: A Life in Writing» (Memorias de mi antiguo yo: una vida escrita) saldrá a la venta en el Reino Unido el próximo 19 de octubre y recogerá cuatro décadas de textos de la novelista sobre asuntos variados, como sus problemas de salud, su estancia en Arabia Saudí y sus opiniones sobre cuestiones políticas y periodos históricos.

El volumen, de unas 400 páginas, saldrá a la luz un año después de su muerte a los 70 años el 22 de septiembre de 2022 y protagonizará diversos actos en festivales literarios y la Biblioteca Británica.

«Hilary Mantel vivía para escribir», ha declarado Nicholas Pearson, director editorial de John Murray, sobre la autora de la trilogía de «Wolf Hall» («En la corte del lobo») acerca de la vida de Thomas Cromwell y dos veces ganadora del premio literario británico Booker.

Con el nuevo libro «emerge un patrón completo de su vida y de sus múltiples intereses, en una prosa infinitamente deslumbrante», afirma.

Su antiguo agente Bill Hamilton señala que «esta colección provocadora, íntima y a menudo hilarante de las mejores piezas de Hilary muestra a una de nuestros grandes ensayistas, que escribe con asombrosa precisión sobre un enorme abanico de temas, desde lo profundamente personal hasta lo sublime y lo absurdo». EFE