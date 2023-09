Rusia mantiene exigencias sobre acuerdo del grano y rechaza propuesta bancaria de la ONU

Rusia mantiene sus condiciones para volver al acuerdo sobre los cereales del mar Negro, que abandonó en julio, según informó el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. Según Peskov, Rusia requiere que su banco agrícola estatal, y no una filial del banco como proponen las Naciones Unidas, se reconecte al sistema internacional de pagos bancarios SWIFT. “Todas nuestras condiciones son perfectamente conocidas, no necesitan interpretación, son absolutamente concretas y todo esto es absolutamente realizable”, afirmó Peskov. El acuerdo sobre el mar Negro, negociado por Turquía y las Naciones Unidas en julio de 2022, tenía como objetivo permitir a Ucrania exportar grano por mar a pesar de la guerra y contribuir a aliviar una crisis alimentaria mundial. Sin embargo, Rusia ha argumentado que el acuerdo no se ha cumplido y ha llevado a cabo ataques a puertos y almacenes ucranianos. La postura de Rusia se ha mantenido firme, a pesar de las declaraciones del presidente turco Tayyip Erdogan en una reunión con el presidente Vladimir Putin, en la que instó a Ucrania a “suavizar sus planteamientos” en las negociaciones. Rusia afirma que sus exportaciones de cereales y fertilizantes se enfrentan a obstáculos en la práctica debido a las restricciones impuestas por Occidente en el acceso a los puertos, los seguros, la logística y los pagos. La ONU ha propuesto que una filial del banco agrícola Rosselkhozbank con sede en Luxemburgo pueda solicitar a SWIFT el acceso al banco en un plazo de 30 días, pero Rusia insiste en que SWIFT debe estar abierto a Rosselkhozbank, y no a su filial.