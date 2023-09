Diana Silva bailó “hasta abajo” en el Aeropuerto de Miami

La actual Miss Venezuela Diana Silva captó la atención de todos los internautas después de que se filtraran unos videos de ella bailando Joropo en el Aeropuerto Internacional de Miami. La joven criolla se encuentra en Estados Unidos para continuar su preparación y poder competir por la corona de Miss Universo 2023 en El Salvador.

Diana lució un traje blanco y tacones blancos para complementar su vestuario. Inmediatamente, los internautas revolucionaron las redes sociales y calificaron la actuación de Diana Silva como una estrategia publicitaria para llamar la atención de los medios de comunicación.

La preparación de Diana está siendo llevada a cabo por diferentes profesionales en estilismo, maquillaje, protocolo, etiqueta, baile y otras artes que sumarán en el concurso de belleza más esperado por todos los venezolanos. Venezuela no ha ganado una corona universal desde la participación y coronación de María Gabriela Isle.

En una entrevista después de ganar el Miss Venezuela 2022, Diana Silva mencionó: “Siempre me visualicé ganando el Miss Venezuela. Lo que los concursos me han enseñado es que puedes conectar con las personas no solo a través de la pasarela, sino también mediante un contacto directo”.

Además, enfatizó: “Quiero brindar un servicio de entender, escuchar y alegrarle el día a las personas. Eso es lo que realmente quiero. Con la banda puedo estar al servicio de los demás”.