Ethan Salas entre los “prospectos revelación” de 2023

Se acerca el final de la temporada de ligas menores y el periodista Jim Callis, de MLB.com, ha elaborado una lista de los prospectos que resultaron ser toda una revelación a pesar de no haber sido incluidos en el Top100 de pretemporada. El venezolano Ethan Salas encabeza el grupo.

El receptor de los Padres de San Diego comenzó el año siendo el mejor prospecto internacional de 2023. Sin embargo, nadie esperaba que diera el salto de Clase A a Doble A y terminara posicionándose como la quinta mejor promesa del béisbol, todo esto con tan solo 17 años.

En total, Ethan Salas ha disputado este año 66 juegos: 48 en Clase A, nueve en Clase A+ y nueve en Doble A. Batea para .248 con 63 hits, incluyendo nueve jonrones, y 41 carreras impulsadas.

Además de Ethan Salas, también fueron incluidos en la lista:

– 1B. Xavier Isaac, Rays (No. 95)

– 2B. Colt Keith, Tigres (No. 25)

– 3B. Tyler Black, Cerveceros (No. 51)

– SS. Junior Caminero, Rays (No. 6)

– OF. Roman Anthony, Medias Rojas (No. 35)

– OF. Owen Caissie, Cachorros (No. 64)

– OF. Yanquiel Fernández, Rockies (No. 49)

– BD. Coby Mayo, Orioles (No. 27)

– LZ. Anthony Solometo, Piratas (No. 84)

– LD. Jacob Misiorowski, Cerveceros (No. 36)