México: Revelan dos cuerpos de posibles extraterrestres #14Sep

Revelan dos cuerpos de posibles extraterrestres. Los cuerpos de dos seres “extraterrestres” fueron exhibidos durante una audiencia pública en el Congreso mexicano.

Jaime Maussan, un comunicador mexicano, presentó dos cuerpos íntegros disecados de presuntos extraterrestres con más de mil años de antigüedad encontrados en Cusco, Perú.

Maussan: “Análisis de carbono 14 de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), según los cuales estos seres tienen alrededor de 1.000 años de antigüedad”.

El Instituto de Física de la UNAM reconoció en un comunicado haber realizado estudios a los cuerpos, pero subrayó que los resultados son reservados.

El especialista presentó estos hallazgos luego de que los expusieron a un análisis de carbono 14 en los laboratorios de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

“Son seres no humanos que no son parte de nuestra evolución terrestre y que después de desaparecer no hay una evolución posterior.

El laboratorio del Instituto “se deslinda de cualquier uso, interpretación o tergiversación posterior que se haga con los resultados que éste emite”, señaló en el boletín.

El periodista también presentó ante los legisladores videos de supuestos avistamientos de objetos voladores no identificados.

“Me parece franco cotorreo (burla) el que se vengan a hacer estos espectáculos a la Cámara”, dijo el miércoles a la AFP el diputado del opositor Movimiento Ciudadano Salomón Chertorivski, quien cuestionó el valor científico de la exposición.

Maussan resaltó la importancia de que por primera vez se esté debatiendo sobre este fenómeno de manera pública y transparente. Recordó que hace semanas se realizó una audiencia en el Capitolio de EE.UU. en el que expilotos del ejército contaron sus experiencias con fenómenos FANI, reseñó Infobae.

Los FANI «son sucesos en el cielo que no pueden identificarse como aeronaves o fenómenos naturales conocidos desde una perspectiva científica», según la NASA.

Maussan explicó que el objetivo de la audiencia era la promoción de la primera ley regulatoria de estos fenómenos.

De esta forma, México sería el primer país en declarar la autonomía de sus cielos ante la presencia de extraterrestres.

Funcionarios y expertos de Argentina, Japón y otros países hablaron en la audiencia sobre la importancia de estudiar los FANI.

Agencias