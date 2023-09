Conoce a los nominados y aprende a votar por tu favorito

Lionel Messi, Pep Guardiola, Linda Caicedo y Erling Haaland son algunos de los nominados a los Premios The Best 2023 que fueron anunciados por la FIFA este jueves.

Messi, quien ganó el Premio The Best FIFA el año pasado por su actuación en la Copa Mundial de Catar 2022, en la que Argentina se coronó campeona, busca defender su título. Habrá que esperar si su desempeño en el PSG y su posterior llegada al Inter Miami de la Major League Soccer de Estados Unidos le alcanza para recibir este galardón de forma consecutiva.

En el caso de las mujeres, no habrá un tricampeonato. La española Alexia Putellas, quien ganó el Premio The Best por segundo año consecutivo en 2022, quedó fuera de la lista de nominadas.

En cuanto a los hombres, uno de los grandes ausentes es el brasileño Vinicius Junior. Los fanáticos del fútbol han condenado este hecho a través de las redes sociales e incluso se preguntan irónicamente: “¿será que Vini juega waterpolo?”.

Los Premios The Best son un evento deportivo anual organizado por la FIFA que se entregó por primera vez en 2017. Este galardón reconoce a los mejores jugadores, entrenadores y goles del mundo del fútbol en diversas categorías.

La FIFA anunció que, en la categoría femenina, se tomará en cuenta el desempeño de las nominadas desde el 1 de agosto de 2022 al 20 de agosto de 2023. Esta última fecha coincide con la final de la Copa Mundial Femenina en la que España se coronó campeona.

Además, el máximo ente rector del fútbol mundial destacó que, para definir el desempeño de los futbolistas, porteros y entrenadores masculinos que competirán por The Best 2023, se tomará en cuenta el período desde el 19 de diciembre de 2022 (un día después del Mundial Catar 2022) hasta el 20 de agosto de 2023.

Aquí está la lista completa de nominados a los Premios The Best 2023:

– Mejor jugadora: Aitana Bonmatí (España), Jenni Hermoso (España), Mapi León (España), Salma Paralluelo (España), Linda Caicedo (Colombia), Rachel Daly (Inglaterra), Alex Greenwood (Inglaterra), Lauren James (Inglaterra), Keira Walsh (Inglaterra), Kadidiatou Diani (Francia), Caitlin Foord (Australia), Kerr (Australia), Mary Fowler (Australia), Lindsey Horan (EE. UU.), Amanda Ilestedt (Suecia), Sam Hinata Miyazawa (Japón).

– Mejor arquera: Mackenzie Arnold (Australia), Ann-Katrin Berger (Alemania), Catalina Coll (España), Mary Earps (Inglaterra), Christiane Endler (Chile), Zećira Mušović (Suecia), Sandra Paños (España).

– Mejor entrenador de fútbol femenino: Peter Gerhardsson (Suecia), Jonatan Giráldez (España), Tony Gustavsson (Suecia), Emma Hayes (Inglaterra), Sarina Wiegman (Países Bajos).

– Mejor jugador: Julián Álvarez (Argentina), Marcelo Brozović (Croacia), Kevin De Bruyne (Bélgica), Ilkay Gündogan (Alemania), Erling Haaland (Noruega), Rodri Hernández Cascante (España), Khvicha Kvaratskhelia (Georgia), Kylian Mbappé (Francia), Lionel Messi (Argentina), Victor Osimhen (Nigeria), Declan Rice (Inglaterra), Bernardo Silva (Portugal).

– Mejor arquero: Yassine Bounou (Marruecos), Thibaut Courtois (Bélgica), Ederson (Brasil), André Onana (Camerún), Marc-André ter Stegen (Alemania).

– Mejor entrenador de fútbol masculino: Pep Guardiola (España), Simone Inzaghi (Italia), Ange Postecoglou (Australia), Luciano Spalletti (Italia), Xavi Hernández (España).

– Nominadas al Premio a la Afición de la FIFA: Aficionado del Club Atlético Colón de Santa Fe (Argentina), Fran Hurndall (Inglaterra), Miguel Ángel, aficionado del Millonarios (Colombia).

Los fanáticos ya pueden emitir su voto desde este jueves 14 de septiembre para todas las categorías. Para hacerlo, deben ingresar al sitio FIFA.com, iniciar sesión o registrarse, seleccionar sus tres favoritos por cada categoría y enviar su voto. Se podrá votar por el Premio Puskás FIFA a partir del 21 de septiembre, el cual premia al anotador del mejor gol. El período que se tomará en cuenta es del 19 de diciembre de 2022 al 20 de agosto de 2023.