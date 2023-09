Horóscopo del 2 de septiembre 2023 por Mhoni Vidente

Llega el primer fin de semana del noveno mes del 2023 y los signos del Zodiaco están llenos de sorpresas. Descubre lo que te deparan los horóscopos de este sábado 2 de septiembre. Mhoni Vidente es la más indicada para compartir el mensaje de los astros.

ARIES

Hoy te sentirás lleno de energía y entusiasmo para hacer muchas cosas. Evita los chismes y no reveles lo que te confíen los demás. Cuida tu espalda y evita dolores musculares, ya que son tu punto débil. En el amor, habrá sorpresas agradables y el romance va por buen camino.

TAURO

Las buenas energías estarán a tu alrededor. Ten cuidado con los chismes en el ámbito laboral. Aunque te sientas perezoso, agradecerás haber dedicado tiempo a las tareas domésticas, ya que te permitirá disfrutar de tu tiempo libre sin preocupaciones durante la semana. Evita las discusiones con tu pareja, podrían afectar la relación.

GÉMINIS

Hoy es un día para divertirte y olvidarte del trabajo o la escuela. Tendrás la oportunidad de salir con amigos y experimentar cosas nuevas. Tu situación económica es favorable, así que podrás darte algunos gustos. Ten cuidado con las peleas sin razón, podrían causarte problemas después. Si surge algún problema con la persona que te atrae, resuélvelo de inmediato para evitar complicaciones.

CÁNCER

A partir de este sábado 2 de septiembre, es momento de empezar a construir tu patrimonio para el futuro. En el amor, estarás en duda sobre si continuar con tu pareja actual o conocer personas más compatibles con tu signo. Tu economía no está estable, así que evita comprar cosas innecesarias y solo adquiere lo indispensable. Mejora tu alimentación, esto mejorará considerablemente tu salud.

LEO

Los astros te indican que debes dejar atrás todo lo negativo y aprender a valorar lo que tienes. Tendrás sorpresas agradables, pero no debes confiar demasiado en las personas que te rodean. Ten cuidado con tus finanzas y sé cauteloso en tus compras. El amor será especialmente bueno para aquellos que tienen pareja, habrá una mayor conexión.

VIRGO

Hoy debes tener cuidado con las malas energías y los chismes. También controla los celos y el enojo hacia tu pareja. Tu punto débil será el sistema nervioso y la migraña, así que toma precauciones. Recibirás un ingreso extra de dinero que no tenías contemplado.

LIBRA

Las energías de la abundancia y la riqueza estarán a tu favor. Recibirás una excelente noticia relacionada con tu trabajo. En el amor, estás en un momento de renovación, podrías decidir formalizar tu relación o incluso recibir una propuesta de matrimonio. Si estás soltero, conocerás a alguien especial. Evita comer y beber en exceso.

ESCORPIO

Hoy trata de no confiar tanto en las personas que acabas de conocer. Controla tus impulsos ante la impotencia de no poder resolver una situación, ya que el enojo es síntoma de debilidad. Ten cuidado con los fraudes y lee todo lo que vayas a firmar. Evita gastar en estos días, ya que tu economía no está en su mejor momento.

SAGITARIO

Debes cuidarte de los excesos, especialmente del alcohol y de comer picante en exceso. Presta atención a los accidentes en la calle o en el automóvil, sé prudente con la velocidad y más aún si decides beber antes de conducir. Los enamorados podrían llevarse alguna decepción o disgusto durante este fin de semana, ya que las cosas no siempre salen bien.

CAPRICORNIO

Tu punto débil son los vicios y dormir demasiado, controla tus excesos en las fiestas y no tomes en exceso, recuerda que tu salud es lo más importante. Un amor del pasado te buscará para volver, analízalo detenidamente y decide si te conviene. Es posible que tomes decisiones rápidas sin pensar en las consecuencias. El dinero se te está escapando de las manos, es momento de ahorrar.

ACUARIO

Hoy ya no te dejes influenciar por personas negativas que solo quieren abusar de tu bondad. Sé más independiente y busca oportunidades para crecer económicamente. Es un buen momento para acercarte más a tu familia. El amor de pareja no será tu prioridad este fin de semana.

PISCIS

Experimentarás cambios totales en tu forma de ser y buscarás crecer profesionalmente. En el amor, finalmente decidirás formalizar y hablarás sobre tener una familia. No prestes dinero para no perder la suerte. Tendrás invitaciones para salir o ir de fiesta, no lo dudes, te mereces relajarte este fin de semana.