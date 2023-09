La temporada 2023-2024 de la LVBP tiene calendario

La espera ha terminado. La Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) anunció oficialmente el calendario para la temporada 2023-2024. A partir del sábado 21 de octubre, el país entero podrá disfrutar de este deporte tan querido.

El actual campeón, Leones del Caracas, inaugurará la temporada en el Monumental Simón Bolívar, recibiendo a Caribes de Anzoátegui. El resto de la jornada incluye los siguientes enfrentamientos: Águilas del Zulia vs Navegantes del Magallanes en Valencia, Tigres de Aragua vs Tiburones de La Guaira en Macuto, y Bravos de Margarita vs Cardenales de Lara en Barquisimeto.

La noticia fue compartida a través de las redes sociales de la LVBP. Además, se confirmó que los Bravos de Margarita jugarán en dos estadios diferentes, la UCV y el Forum de La Guaira.

La fase regular se extenderá hasta el 27 de diciembre. ¡Prepárense para una emocionante temporada de béisbol venezolano!