Musk admite haber desactivado Starlink en Crimea

El empresario Elon Musk admitió que desactivó el servicio de Starlink en Crimea debido a las sanciones impuestas por Estados Unidos a Rusia. Musk explicó que estas sanciones incluyen a Crimea, por lo que su empresa no puede proporcionar conectividad sin la aprobación del gobierno estadounidense. Musk también mencionó que Ucrania no advirtió previamente sobre la suspensión del servicio y que incluso recibieron llamadas del gobierno ucraniano pidiendo que atacaran a Crimea. Comparó esta situación con el ataque a Pearl Harbor y destacó que el gobierno ucraniano no tiene autoridad sobre empresas estadounidenses. Además, Musk afirmó que si el presidente Joe Biden le hubiera ordenado activar el servicio, lo habría hecho, ya que respeta la autoridad presidencial. Estas declaraciones surgieron después de los ataques recibidos por Musk de parte del periodista de CNN, Jake Tapper. También se menciona que el secretario de Estado, Antony Blinken, se abstuvo de comentar directamente sobre los informes que implican a Musk en la negación del acceso a Starlink a los ucranianos. En una entrevista, Tapper preguntó a Blinken si Musk debería enfrentar consecuencias por esta acción.