Advierten politólogas que la oposición debe tener una ruta a seguir, haya o no primarias.

A medida que se acerca el día de las primarias opositoras, se presentan nuevos obstáculos en el camino. Amenazas judiciales, denuncias contra funcionarios de la Comisión Nacional de Primarias, intimidación, violencia e incertidumbre forman parte del panorama actual de la contienda interna de la oposición. Aún está por verse si el gobierno en Miraflores cruzará nuevamente la línea roja y decretará, a través del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que las primarias de la oposición no se pueden llevar a cabo. Otra posibilidad es que se ordene la asistencia técnica del actual Consejo Nacional Electoral para frenarlas o al menos retrasarlas si la oposición se niega. Expertas en ciencia política consultadas por Efecto Cocuyo estiman otro escenario: que desde el chavismo-madurismo se permitan las primarias previstas para el 22 de octubre y se apueste al fracaso. Por un lado, esto podría deberse a los obstáculos que podrían surgir el mismo día, como la no autorización del uso de espacios públicos para la votación, por ejemplo; o porque los resultados dividan aún más a la oposición si un candidato inhabilitado por la Contraloría General de la República resulta ganador. ¿Son convenientes las primarias para el gobierno? “No sabemos lo que realmente hará el gobierno; pero es probable que si se llevan a cabo las primarias, quizás negociaciones tras bastidores influyan, y que el gobierno apueste a que sean un factor de división en la oposición más que de unidad”, expresó la politóloga Isabella Picón. La consultora en comunicación política Paola Molina Noguera coincide y señala la disyuntiva que se le presenta a Miraflores: abortar las primarias para sembrar más desconfianza en los electores de cara a las presidenciales de 2024, a costa de no ser reconocidas por la comunidad internacional como ocurrió en 2018. Advierte que el gobierno de Maduro estaría declarando que el camino electoral con garantías democráticas es “inviable” porque su voluntad para permitirlo es nula. “Una alta participación en las primarias le enviaría un mensaje al gobierno de que van a superar los obstáculos del camino y comenzarán a marcar una tendencia en el voto para 2024. Pero si hay un ambiente de apatía y baja participación, sería el escenario perfecto para el gobierno, ya que ubicaría a la oposición en desventaja para 2024 y tendría que superar la desesperanza de los ciudadanos en condiciones adversas”, señaló. La posibilidad de una “orden de sucesión” en caso de que el ganador de las primarias sea un inhabilitado y no se le permita inscribirse como candidato presidencial para 2024 divide opiniones en la oposición. Candidatos como Delsa Solórzano proponen un método para garantizar que el candidato unitario salga de las primarias, mientras que otros aspirantes a Miraflores, como María Corina Machado y Andrés Velásquez, no están de acuerdo. Desde el chavismo, se apuesta a que esas diferencias no solo persistan, sino que se profundicen. Se menciona un supuesto pacto entre Henrique Capriles y Manuel Rosales, según el cual el gobernador del Zulia apoya la candidatura de Capriles en las primarias, pero si no logra la habilitación, el exgobernador de Miranda promovería la opción presidencial de Rosales por consenso. Factores como Acción Democrática (AD) ya han expresado su rechazo a la posibilidad de un candidato fuera de las primarias. Por otro lado, el número dos del chavismo, Diosdado Cabello, ha asegurado que los centros de votación para las primarias no existen, que investigarán el financiamiento y que los jefes de las juntas regionales han renunciado masivamente, lo cual ha sido calificado por la oposición como una campaña para desmotivar la participación del electorado. No debemos olvidar que el TSJ aún no ha dado respuesta a un recurso contra la Comisión de Primarias presentado por el politólogo Luis Ratti, y también se ha hablado de acciones legales ante tribunales regionales por el uso del Registro Electoral para el buscador de centros de votación de las primarias. “La apuesta es que las primarias se lleven a cabo. Hay obstáculos y los habrá, hay que ver cuáles se materializan o se intensifican. El gobierno quiere impedirlas, pero la pregunta es hasta dónde está dispuesto a llegar para lograrlo, y eso podría suceder el mismo día de la votación, por ejemplo, si los alcaldes no permiten el uso de espacios públicos. Veremos cuál será la respuesta de la comisión de primarias y de la gente, si se darán por vencidos o no”, expresó la politóloga Natalia Brandler. El presidente de la Comisión de Primarias asegura que el cronograma avanza y que no responderá públicamente a los ataques. Foto: Mairet Chourio “Es necesario un plan B” Para las politólogas, sería un error que la oposición espere a que se suspendan las primarias para decidir qué hacer. Indicaron que dicho acuerdo no necesariamente debe ser público para no alertar al chavismo. “Nosotros tenemos un solo plan, vamos a hacer las primarias, que paguen el costo político de negarle al pueblo de Venezuela sus derechos y después veremos, después veremos”, manifestó el coordinador de la Plataforma Unitaria Democrática, Omar Barboza, en una rueda de prensa el 14 de septiembre. En cuanto al método de selección de la candidatura en un escenario sin primarias o con persistentes inhabilitaciones, las analistas estiman que, en caso de lograrse un acuerdo para la candidatura unitaria de 2024, este debe ser con un amplio consenso, incluso basado en encuestas. “Una primaria en la que voten un millón de personas siempre será más representativa que un consenso entre un grupo de personas, que siempre genera dudas sobre su legitimidad. Pero si se impide la primaria a través del TSJ o el CNE, o si persisten las inhabilitaciones, la candidatura unitaria se podría resolver por consenso y mediante encuestas. El candidato es la guinda del pastel, pero el pastel es la participación de los electores en las presidenciales de 2024 y la necesidad de cambio, eso es lo que se debe promover”, dijo Picón. Además, la analista señaló que el país espera muestras de unidad, como que si un inhabilitado gana las primarias, se pueda ver a un Capriles luchando por la habilitación de Machado o viceversa, y que toda la oposición presione para que puedan inscribirse para 2024. Si eso no se logra, agregó, debería haber muestras de desprendimiento y que el afectado promueva el voto en las presidenciales aunque no sea el candidato. “La oposición debe ser realista con los electores de que nada se puede dar por sentado en las condiciones en las que se participa. Quien intenta marcar el rumbo es el gobierno con el uso del poder, sin embargo, dar a conocer el plan B previamente podría resultar contraproducente, ya que el gobierno intentará desmantelar cualquier esfuerzo. Lo que sí sería un error es sentarse a esperar que se suspendan las primarias sin tener una estrategia y un plan de acción que los lleve a participar en las elecciones de 2024”, advirtió Molina Noguera. Decisiones por tomar Brandler señala que, aunque sea lo correcto que la oposición explique al país cuál será la ruta a seguir en cualquier escenario, es complicado hacerlo en un contexto autoritario. También recordó que si no hay primarias y se recurre al consenso, debe quedar claro si es un acuerdo de todos los sectores políticos, ya que hasta ahora los únicos que han demostrado estar de acuerdo son Capriles y Rosales, mientras que Machado no ha logrado aclarar lo suficiente qué significa “ir hasta el final” si gana las primarias. “Sería muy malo que no haya primarias, pero si ese es el caso, debe haber transparencia en lo que se vaya a hacer. Los