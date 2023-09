Jesús De Alva reveló todo lo que vivió cuando sufrió de depresión ¡Conoce los detalles!

El modelo venezolano Jesús De Alva reveló todos los detalles de su etapa de depresión durante una entrevista para el podcast “Todo está escrito”, conducido por la periodista Gizel Mobayed.

En primer lugar, el también animador de televisión confesó que nunca recibió el apoyo de su padre, por lo que tuvo que asumir el rol de “hombre de la casa”, ya que uno de sus hermanos estaba enfermo y su madre se dedicaba a cuidarlo.

“Cuando entré en un estado depresivo y me quedé solo en casa, hice algo que nunca volví a hacer. Ese día decidí fumar, lo hice para experimentar porque la gente me decía que era muy bueno para sentirse mejor. Estaba muy ansioso, así que decidí probarlo a ver si me ayudaba”, comentó el zuliano.

Después de eso, dijo: “Consideré la muerte como una salida fácil y relajada. Después de pensar eso, comencé a llorar y me sentí muy mal. Luego me cuestioné a mí mismo por qué tenía ese pensamiento”.

Posteriormente, el criollo destacó que la filosofía fue de gran ayuda para superar el proceso depresivo que estaba experimentando en ese momento, ya que leyó una frase que decía: “El suicidio es la respuesta a no haber entendido la vida”.

En ese sentido, reflexionó sobre lo que decía la frase y su ego lo hizo pensar: “¿Cómo que tú no entiendes la vida, Jesús?” Eso me hizo reaccionar y no tomé ni un solo ansiolítico, a pesar de que estaba medicado.

Finalmente, De Alva comentó que se sumergió en un proceso de autosanación y meditación que lo llevó a salir de su estado depresivo y aprender a percibir los escenarios de la vida de una mejor manera, alcanzando así la felicidad.