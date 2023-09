Marie Claire Harp invitó a Alicia Machado a denunciar

La reconocida animadora venezolana, Marie Claire Harp, ha expresado su opinión sobre las acusaciones que Alicia Machado ha hecho en contra del cantante mexicano José Manuel Figueroa.

“José Manuel Figueroa es un hombre extremadamente violento. Yo estaba en la cocina de la casa y de repente él me dio una bofetada sin motivo alguno. No entiendo cómo este individuo no está en la cárcel. Él se abalanzó sobre mí y comenzó a golpearme en el suelo. Fue una experiencia horrible”, expresó Machado en el reality show “Secretos de las indomables”.

Ante estas acusaciones, Marie respondió: “Son declaraciones muy lamentables, pero si ella tiene pruebas tangibles, debería denunciar, porque eso es lo que se debe hacer en estos casos”, enfatizó Harp durante una entrevista en el programa televisivo “Despierta América”.

Posteriormente, la animadora venezolana informó que Figueroa está en proceso de investigar legalmente a Alicia.

“Sin embargo, conmigo ha sido completamente diferente y espero que así siga”, afirmó Marie, aclarando que si llegara a experimentar episodios de maltrato, tomaría medidas legales.

Es importante recordar que Marie Claire Harp tiene una relación amorosa con José Manuel Figueroa, con quien planea casarse próximamente.