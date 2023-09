Karol G y Young Miko alborotaron las redes con un baile sensual

Las cantantes Karol G y Young Miko causaron sensación en las redes sociales al compartir una sesión de fotos donde se les ve muy cómplices y divertidas. Las artistas colombiana y puertorriqueña demostraron su buena química y su amistad, lo que provocó que algunos fans creyeran que la “Bichota” se ve mejor con la rapera que con Feid, su supuesto nuevo novio.

En el video que publicaron en sus redes sociales, se observa cómo las famosas se ríen y se abrazan mientras la fotógrafa las retrata. Con diferentes poses y atuendos, las cantantes registraron este momento para el recuerdo y el resultado encantó a sus seguidores, quienes les dejaron muchos mensajes de admiración y apoyo.

Algunos de los comentarios que recibieron fueron: “Se ve mejor Karol G con Young Miko que con Feid”, “Las fotos son muy bonitas, después del mal rato que pasó Miko en Costa Rica. Karol es una bella persona”, “Ojalá fueran novias, hacen una linda pareja”. Otros dijeron: “Son muy buenas amigas”, “Verlas juntas me da mucha alegría”, “Hermosas las dos”.

Además de la sesión de fotos, las artistas también se hicieron virales por el baile sensual que protagonizaron en un concierto de Karol en Houston. En esa ocasión, cuando cantaban el tema ‘Dispo’, Miko tomó a la colombiana por la mano y le bailó muy pegado, lo que hizo que la colombiana se pusiera nerviosa.

Al terminar el baile, la “Bichota” le dijo: “Ahora soy yo la que se pone nerviosa”. Esto se debió a que en un concierto anterior, Karol G le había dicho a Young Miko que le debía un baile: “Me quedaste debiendo el respectivo perreito que hicimos en PR, pero yo vi en una entrevista que usted dijo que se ponía nerviosa”.

Ante esto, la puertorriqueña respondió: “¿Cómo no me voy a poner nerviosa al lado de La Bichota?”. Las cantantes han demostrado que tienen una gran amistad y un gran talento, por lo que el público disfruta de verlas juntas. Sin embargo, entre ellas no hay nada más que una relación profesional y personal, sobre todo ahora que se rumora que Karol G tiene un romance con Feid, después de su polémica separación de Anuel AA.