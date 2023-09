Lilian Tintori develó el extraño lugar en el que concibió a su hija

Lilian Tintori, la esposa del político Leopoldo López, reveló en una entrevista para La Voz de Galicia el lugar en el que concibió a su hija Federica Antonieta, fruto de su amor con López. Según Tintori, su hija fue concebida en un baño de la cárcel de Ramo Verde, donde su esposo estuvo encarcelado durante varios años desde 2014. Durante la conversación, Tintori mencionó que concibieron a su hija en un baño mientras veían correr cucarachas.

Las reacciones de los internautas no se hicieron esperar ante esta declaración de Tintori. Algunos opinaron que no debería revelar detalles tan íntimos de su vida. Comentarios como “Qué bonita imagen para la niña. No hay que dar tanto detalle” o “¿Pero por qué la gente necesita ventilar su vida privada de esa manera?” se hicieron presentes.

Leopoldo López fue sentenciado en septiembre de 2015 a casi 14 años de prisión por instigación pública, daños a la propiedad, incendio intencional y asociación para delinquir.

Recordemos que este artículo fue redactado en un estilo periodístico y con un tono profesional, con el objetivo de mejorar su visibilidad en Google Discover.