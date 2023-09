Así reaccionó Anuel AA al ver que Karol G ganó un premio

Los MTV VMAs se llevaron a cabo la semana pasada y dejaron varios momentos que se volvieron virales en las redes sociales. Uno de ellos fue la reacción de Anuel AA al ver a su exnovia Karol G recibir el premio a la “Mejor Colaboración” por su canción ‘TQG’ junto a Shakira, una de las canciones más exitosas del año.

Un video que circuló por las redes mostró al cantante puertorriqueño en el backstage del evento, siguiendo la ceremonia en una pantalla. Cuando Karol subió al escenario a agradecer el premio, Anuel no hizo ningún gesto, solo se tomó un trago y sonrió levemente, lo que podría indicar que se alegró por el logro de Carolina Giraldo, el verdadero nombre de la artista colombiana.

El video generó muchos comentarios en las redes sociales, donde los fans de ambos cantantes opinaron sobre la reacción de Anuel. Algunos de los mensajes que se leyeron fueron: “Debe ser duro ver a su ex tan bella y triunfadora sin él. Uff”, “Anuel no me cae bien, pero él siempre ha celebrado los éxitos de Karol y creo que siempre lo hará, porque Karol es el amor de su vida”, “Él le aplaude su premio, pero sufre en silencio, ¿qué más puede hacer?”.

Otros comentarios que se escribieron fueron: “Siempre la ha admirado y apoyado en sus metas”, “Se muere por ella, la tiene tan cerca y no puede ni abrazarla”, “Se tomó ese trago bien amargo, viendo la mujer increíble que perdió”.

Karol G y Anuel AA no se habían visto desde hace mucho tiempo, luego de anunciar su separación hace unos meses. Por eso, este evento fue muy mediático para ellos. Ahora, ambos han encontrado nuevos amores en otras personas. Anuel AA tiene una relación con la modelo venezolana Laury Saavedra, mientras que Karol estaría saliendo con su compatriota Feid.