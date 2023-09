Gaby Spanic se enfrenta a la menopausia con humor y optimismo

La reconocida actriz Gaby Spanic, de 49 años, está atravesando por el proceso de la menopausia y no tiene miedo de hablar abiertamente sobre ello. La venezolana, quien ha optado por algunos procedimientos estéticos, también ha buscado la ayuda de un especialista para encontrar opciones que le permitan sobrellevar esta etapa de su vida. “Creen que una mujer en la menopausia está vieja. Eso es mentira, la vejez es una enfermedad mental”, expresó Spanic a People en Español.

“Y hay médicos que nos pueden ayudar, porque los 50 de hoy son los 30 de ayer”, agregó. “Es muy importante que las mujeres que cumplen 50 años no se dejen llevar por la idea de que están envejeciendo y que ya no tienen apetito sexual, energía, entre otras cosas. ¡No señoras! Eso no es cierto, hay muchas cosas por hacer”.

En un video que compartió en sus redes sociales, Spanic le dio la palabra a un médico que la acompañaba para explicar los síntomas y las soluciones para las mujeres que atraviesan por la menopausia. “La menopausia es una de las principales causas de divorcio, debido a los cambios que mencionas. Existe una decepción y una concepción errónea al respecto”, señaló el especialista.

El médico continuó explicando: “Y esto se debe a la ignorancia en el tema, tanto por parte de los hombres como de las mujeres. Cuando una mujer llega a la menopausia, experimenta cambios hormonales que son normales. ¿Cuáles son estos cambios? Sequedad vaginal. Si una mujer sufre de sequedad vaginal, es probable que no quiera tener relaciones sexuales debido al dolor que le causa”.

“Además, hay una disminución en el deseo sexual, cambios en el estado de ánimo, los famosos sofocos y problemas a nivel sexual. Y esto puede generar conflictos con la pareja, ya que el esposo puede no querer tener relaciones sexuales”, advirtió el médico.

El especialista presentó a Gaby Spanic una opción para combatir los síntomas de la menopausia: la terapia de reemplazo hormonal. “Lo primero que hacemos es medir los niveles hormonales y, si encontramos alguna hormona baja, la optimizamos. Utilizamos hormonas bioidénticas, que son muy similares a tus hormonas naturales”, explicó.

El médico aseguró que los resultados son inmediatos. “En menos de un mes, los síntomas desaparecen por completo. Aumenta la energía, la memoria, el estado de ánimo; todos esos cambios que ocurren durante la menopausia se revierten. Es realmente espectacular”, afirmó. “Creo que ese sería el primer paso para ti, realizarte un chequeo completo y ver qué hormonas tienes bajas. También es importante descartar cualquier contraindicación, por lo que se debería hacer una mamografía y una citología. Con esos resultados, puedo elaborar un plan para ti”.

Gaby Spanic está decidida a hacer frente a la menopausia y a difundir información sobre este tema tan importante para las mujeres. Su valentía y disposición para hablar abiertamente sobre su experiencia son inspiradoras para muchas mujeres que también están atravesando por esta etapa de la vida.