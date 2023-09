Gisele Bündchen habló de cómo superó su divorcio con Tom Brady

La supermodelo Gisele Bündchen ha pasado por varios desafíos en el último año, incluyendo el divorcio de su esposo Tom Brady, exjugador de la NFL, y la enfermedad de sus padres.

En una entrevista para la revista People, Bündchen confesó que ha sido un período muy duro para ella y su familia. “Ha sido mucho, en todos los aspectos de mi vida”, dijo. “Siento que cada vez que llueve, llueve a cántaros. Con todos los giros y vueltas que da la vida, tenemos que hacer lo mejor que podamos teniendo en cuenta lo que sucede a nuestro alrededor”.

La brasileña de 43 años no reveló más detalles sobre el estado de salud de sus padres, pero aseguró que ha logrado superar esos días oscuros gracias a su estilo de vida saludable. Bündchen contó que hace ejercicio todos los días, come bien, medita y disfruta del tiempo al aire libre. “Creo que si no hubiera tenido todas las herramientas que tengo para apoyarme durante estos tiempos, habría sido muy difícil”, admitió.

Gisele también compartió que dejó de beber alcohol hace dos años, después de notar cómo afectaba a su cuerpo y mente. “Justo después de cumplir 40 años, sentí una gran diferencia entre cuando tomaba una copa de vino y cuando no la tomaba”, explicó. “Está socialmente aceptado tomar una copa de vino. E incluso la gente dice: ‘Oh, es saludable para ti’. Bueno, para mí no es saludable”.

La empresaria dijo que se sintió más “clara”, “aguda” y “presente” cuando dejó de beber, empezó a “dormir mucho mejor” e incluso comenzó a “notar cosas de ella que no había notado antes”.

En cuanto a sus meditaciones diarias, Bündchen insistió en que la práctica le permite dar un paso atrás y “observar” sus emociones para poder “venir desde un lugar donde no es reactivo, sino más proactivo”. “Cuando te sientes bien, eres una mejor madre, una mejor amiga, estás más tranquila, eres más paciente, eres más cariñosa”, argumentó. “Nadie lo hará por ti”, aseguró. “La única persona que tomará esas decisiones eres tú. Porque, en última instancia, eres la primera persona que se verá afectada por ello. Pero claro, son tus hijos, es tu marido, es tu familia. Primero tienes que ponerte la máscara de oxígeno”.

De todos sus éxitos, la autora de Nourish aseguró que está más orgullosa de sus hijos “cariñosos”, “reflexivos” y “considerados”, que están “convirtiéndose en su propio yo individual” mientras mantienen “sus principios y valores”. Gisele Bündchen dijo que Benny “recién comenzó” a jugar fútbol y luce el famoso número 12 de su padre, mientras que Vivi se unió al equipo de natación de la escuela, a pesar de que está “obsesionada” con los caballos.