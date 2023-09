Javier Hala Madrid opinó sobre el caso de Breinel Zambrano

El comediante venezolano Javier Hala Madrid ha generado controversia en las redes sociales al emitir su opinión sobre el polémico caso de Breinel Zambrano.

Después de que “La Titi”, como se conoce al comediante, realizara fuertes comentarios contra las personas con discapacidad en el podcast “El Grupito de Atrás”, se desató una ola de críticas en las diferentes plataformas digitales.

Ante las contundentes declaraciones del creador de contenido, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, decidió abrir una investigación contra el humorista por incitar al odio y la discriminación hacia las personas con discapacidad.

Según una fuente cercana a la familia del humorista, se ha conocido que Zambrano y su esposa, Yua de Abreu, han decidido hacer un viaje a Estados Unidos por motivos médicos debido al embarazo de la también comediante. Este supuesto acto ha sido catalogado por muchos internautas como una huida.

Ante esta polémica situación, Hala Madrid decidió hacer un comentario al respecto: “Ay v3rg@, el agua sale marrón en muchas ciudades, se va la luz un día sí y un día no en no sé cuántos estados, el sueldo es nulo y andan pendientes de si el otro se ríe de no sé qué v@!na… No j0d@ chico, el circo los valentinos”, comentó.

Cabe destacar que Breinel Zambrano y su esposa han cerrado sus cuentas de Instagram después de recibir cientos de comentarios negativos debido a esta polémica situación.