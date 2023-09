Mimí Lazo demostró que la actuación no es su único talento

Mimí Lazo cautivó a todos sus seguidores al publicar un video en una famosa plataforma digital. A través de su cuenta de Instagram, la actriz subió un audiovisual en el que se le podía ver interpretando un apasionado bolero. En el copy de la publicación, se podía leer: “Y para que no digan que no canto, claro no como mi sobrino Lasso que es el mejor del mundo y lo acaban de nominar esta mañana en los Grammy. Bravo Andrés. Qué emoción”.

Como era de esperarse, los internautas no dudaron en dejar sus halagos en dicha publicación. Algunos comentarios elogiaban su talento y carisma, mientras otros destacaban su belleza y la alegría que brinda a través de sus actuaciones en las novelas.

Cabe mencionar que el fragmento que la venezolana publicó pertenece a una escena de la película venezolana Los Platos del diablo, del año 1992. Este film estuvo dirigido por Thaelman Urgelles y contó con la participación de grandes estrellas venezolanas.

Mimí Lazo regresará a las pantallas venezolanas con Dramáticas, una teleserie producida por Hispanomedios y que será transmitida por Venevisión a partir del próximo 16 de octubre de 2023.