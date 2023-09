Se necesitan 119 salarios mínimos para llevar a un niño a clases #19Sep

Se necesitan 119 salarios mínimos para llevar a un niño a clases. El secretario general de la Alianza del lápiz Eric Ondarroa, destacó que se necesitan al menos $477 para enviar a un niño a la escuela, lo que según sus cálculos son unos 119 salarios mínimos.

«Pero lamentablemente seguimos presenciando lo que es el lujo de leer y escribir en Venezuela que está alrededor de 349 dólares. Es decir, 87 salarios mínimos lo que equivale a siete años de salario y es lo que tiene que invertir una mamá para comprar los útiles textos y libros escolares para que sus chamos puedan iniciar en la escuela en la educación pública oficial venezolana o en los colegios este nuevo año escolar», afirmó.

«Hoy volvemos a romper el récord en el peor inicio de año escolar de nuestra historia. Pensamos que el peor inicio de año escolar de nuestra historia del año pasado, pero no resulta que es este. Hoy seguimos teniendo una ministra de Educación que no termina de entender que la educación pública oficial venezolana es falso que sea gratuita, ya pudimos ver los uniformes, no son gratis el transporte, no es gratis, no existen los útiles y los libros no son gratis y el plan de alimentación escolar sigue sin funcionar en el 90% de las unidades educativas».

Ondarroa cuestionó la actuación del gobernador de Miranda, Héctor Rodríguez, contra los educadores e instó al presidente regional a restituir, lo antes posible, los salarios de los 2.100 docentes que, según él, han sido víctimas de la peor ofensa. sensibilidad social.