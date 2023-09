José Manuel Figueroa le dio su enjabonada a Alicia Machado ¡Contundente!

El reconocido cantante mexicano José Manuel Figueroa se ha visto envuelto en una polémica reciente debido a las acusaciones realizadas por la venezolana Alicia Machado, quien asegura que el artista la agredió durante su relación de pareja.

En el reality show “Secretos de las indomables”, Machado expresó: “José Manuel Figueroa es un tipo extremadamente violento. Yo estaba en la cocina de la casa y de repente el tipo me abofeteó sin razón alguna. No entiendo cómo este hombre no está en la cárcel. Luego se abalanzó sobre mí y comenzó a patearme en el suelo. Fue horrible”.

Ante estas declaraciones, el cantante mexicano respondió en el programa “El Gordo y la Flaca”: “Quiero aclarar que las leyes no caducan para nadie en ningún país. No entiendo por qué ella esperó tanto tiempo para hacer estas acusaciones. Tuvimos una relación hace años y nunca la maltraté ni nada por el estilo. Lo que recuerdo es completamente diferente a lo que ella cuenta”.

José Manuel Figueroa también destacó que él fue quien puso fin a la relación, ya que un día Alicia lo maltrató y él cuenta con testigos de ese incidente. Además, mencionó que la última vez que habló con la venezolana fue cuando falleció su padre, momento en el que decidió darle sus condolencias y enviarle bendiciones.

Finalmente, el cantante señaló que sus abogados están analizando las declaraciones de Machado y que tomará acciones legales contra ella en los próximos días.