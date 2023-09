Magisterio de Nueva Esparta advierte situación tensa y complicada +VIDEO

Magisterio del estado Nueva Esparta advierte situación tensa y complicada para el inicio del nuevo periodo escolar en la región.

Los sindicatos del magisterio analizaron esta semana las condiciones para el inicio del nuevo periodo escolar y advirtieron un ambiente tenso y complicado.

Fermín Rivero, Coordinador del Comando Intersindical del Magisterio del estado Nueva Esparta y presidente de la Federación de Trabajadores de la Enseñanza en Nueva Esparta, afirmó que un reinicio sumado en la tristeza y la melancolía de lo que era antes la vuelta a clases, pues toda la comunidad educativa consideraba esta ocasión como una fiesta, con útiles nuevos, escuelas remozadas y maestros activos.

Magisterio de Nueva Esparta

“En la actualidad los padres no tienen como comprar uniformes, ni útiles; los maestros no tienen un salario que cubra sus necesidades, por eso este año se vislumbra con problemas y situaciones que van a perjudicar a todo el alumnado que entra, además que ya viene con deficiencia porque el gobierno no quiere fortalecer la calidad educativa”, dijo y aseguró que dada la situación prácticamente los maestros están pagando por trabajar, porque son los propios docentes los que mantiene las escuelas haciendo carteleras, ayudando en su mantenimiento y asistiendo sin un ingreso acorde.

Rivero dijo que están en un periodo en que los maestros deben presentarse a sus instituciones para cumplir los compromisos de antesala a las clases, “pero en esta ocasión ese tiempo servirá para prepararse porque lo que viene es fuerte y el Magisterio tendrá que defender a todos y más aún una educación de calidad”.

Destacó que en Nueva Esparta a las propias condiciones de la infraestructura escolar se suman los problemas de servicio.

“Hacemos un llamado al Consejo de Protección del Niño, Niña y Adolescente porque los maestros queremos trabajar y dar educación a los alumnos, pero queremos que nos paguen un sueldo digno según los artículos 91 y 104.

Los profesionales egresados de las universidades del país merecemos que nos aumenten el sueldo como a cualquier otro profesional.

Queremos saber con cuál luz y agua amanece un docente para levantarse a cumplir con sus labores.”