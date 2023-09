Cronología del operativo policial y militar en Tocorón

Un bodegón con productos extranjeros, celdas con cocinas empotradas en mármol, granito o porcelanato, un gimnasio con máquinas modernas, una exhibición de motos de alta cilindrada; más de 200 kilos de marihuana, cocaína, pipotes repletos de municiones de AK-47 y licores nacionales e importados, fueron encontrados dentro del Centro Penitenciario de Aragua, conocido como Tocorón, durante el operativo para retomar el control del centro penitenciario. “Ya había escuchado sobre lo que había en Tocorón, pero jamás me imaginé que fuera así de grotesco”, dijo Carlos*, un funcionario policial enviado al operativo, realizado desde la madrugada del miércoles 20 de septiembre. La incursión a Tocorón comenzó para Carlos a las 6 de la tarde del 19 de septiembre, cuando uno de sus jefes lo llamó para informarle que debía presentarse a la sede de su organismo policial donde trabaja, con un bolso de ropa para asistir a un operativo. Los detalles no fueron compartidos con los funcionarios hasta horas después de presentarse al servicio. Ninguno de sus compañeros tenía idea de lo que vendría. “¿Nos van a mandar a Guárico o cómo va a ser el operativo?”, se preguntaban los funcionarios. A las 8:00 de la noche del martes les confirmaron que se desplegarían en el estado Aragua, para acabar con el control que tenía el Tren de Aragua, en una de las cárceles más conocidas del país. Desde la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) de El Helicoide, salieron al menos 200 patrullas policiales, en caravana, hacia la sede del centro penitenciario, a las 11:30 de la noche. No había órdenes claras. Algunos funcionarios incluso estaban “perdidos”, pero llegaron a los puntos de ubicación que ordenaron los altos rangos. Cuando la caravana policial pasó por el poblado de La Victoria, en Aragua, la señal telefónica falló. Los funcionarios intuyeron que se habían utilizado inhibidores para interferir las comunicaciones que pudieran tener los reclusos en Tocorón con personas fuera de la cárcel. La Operación Cacique Guaicaipuro, como fue bautizada la incursión desde el Ministerio de Interior y Justicia, se inició a las 3:00 de la madrugada. Antes del amanecer habían tomado los alrededores de la cárcel aragüeña. Los funcionarios cerraron los accesos y las vías que comunicaban la entidad con otras regiones del país para evitar la fuga de los internos. Funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), Guardia Nacional Bolivariana (GNB), la Brigada de Acciones Especiales del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) y de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim) esperaban las órdenes superiores para actuar. A las 7:00 de la mañana, militares advirtieron a quienes estaban recluidos en el centro penitenciario y a quienes pernoctaban, que comenzara la toma para recuperar el control del penal, con el fin de que salieran voluntariamente y así comenzar con las requisas. Los presos de la iglesia Vestidos con camisas de manga larga, corbatas y pantalones de lino, los reclusos cristianos evangélicos fueron los primeros en salir pacíficamente al patio principal del recinto carcelario. La mayoría caminaba con las manos alzadas y en una de ellas sostenían la biblia. “Ellos iban orando, diciendo que se entregaban y se encomendaban a Dios”, cuenta la fuente. El funcionario contabilizó al menos 200 reclusos salir de la llamada iglesia, un lugar de la cárcel donde habitan los privados de libertad que se convirtieron al evangelio y lo predican dentro del centro penitenciario. “Después salieron los llamados ‘manchados’, algunos estaban en ropa interior y se notaban delgados, otros estaban bajo efectos de las drogas, pero se entregaron de manera pacífica” señala. Te contamos: Lo que había dentro de Tocorón, la cárcel venezolana donde se lleva a cabo un gran despliegue policial Mujeres y niños La cantidad de mujeres, niños y niñas que se encontraban pernoctando dentro de la prisión fue una de las primeras impresiones que tuvo el funcionario al ingresar al penal. Algunos tenían hasta dos meses viviendo en Tocorón. La fuente reveló que, del penal, salieron alrededor de 200 mujeres y 50 niños y adolescentes, algunos eran recién nacidos. Durante la salida de las mujeres y sus hijos, los funcionarios observaron cómo los niños y niñas eran utilizados por algunos reclusos para esconder dinero en efectivo entre su ropa. “Muchos de los delincuentes que estaban en Tocorón les metieron dinero a los niños entre su ropa y cuerpo pensando que no iban a ser requisados durante la toma del penal, pero en uno de los anillos de seguridad fueron requisados”, comenta. Para distinguir a los visitantes de la población penal, los funcionarios organizaron en dos filas a quienes salían de Tocorón, los chequearon y luego procedieron a desalojarlos de la cárcel. Los que se negaron a salir Casi dos horas duró el enfrentamiento con quienes se negaron a salir. A las 8 de la mañana los funcionarios policiales escucharon una fuerte explosión que provenía de las instalaciones del centro de reclusión. Esa fue la señal. Había comenzado el enfrentamiento. En una de las torres principales de la cárcel, a menos de 500 metros de la entrada, se atrincheraron los delincuentes que no quisieron entregarse a las autoridades. Tras un llamado fallido de atención, los funcionarios policiales comenzaron a disparar contra la torre. El enfrentamiento comenzó a las 8:00 am y para las 10 de la mañana había concluido el fuego cruzado. “Los que se enfrentaron no tenían las armas que uno suponía que debía estar en Tocorón. Allí murieron entre 16 y 18 reclusos”, aseguró la fuente. El efectivo policial entrevistado por Efecto Cocuyo contó que tras finalizar el enfrentamiento, los funcionarios del Cicpc levantaron los cadáveres. “Hicieron resistencia hasta donde pudieron, pero no podían superarnos en armas”, explica. Miembros de bajo rango capturados Muchos de los delincuentes que, según efectivos de la GNB, pertenecían a la megabanda del Tren de Aragua, quisieron esquivar el control policial infiltrándose entre los reclusos que convivían en la iglesia, pero estos fueron identificados rápidamente. “T