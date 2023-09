María Corina Machado pierde seguidores en Maracaibo de cara a las primarias

En la parroquia Coquivacoa del estado Zulia, un grupo de ciudadanos que se identificaron como seguidores de la candidata María Corina Machado en las primarias opositoras, han manifestado su decisión de retirarle su apoyo. El video en el que el grupo expresa su voluntad fue difundido a través de la cuenta de la Agencia de inteligencia política, Polianalítica en la red social “X”. Según el video, el motivo por el cual el grupo ya no apoya a Machado es porque está inhabilitada.

En lugar de María Corina Machado, el grupo ha decidido apoyar a Carlos Prosperi como candidato en las primarias opositoras.

Es importante destacar que el abogado venezolano y dirigente del partido político Acción Democrática no se ha pronunciado al respecto. Tampoco se ha pronunciado el movimiento Vente Venezuela.

Aunque las elecciones primarias de la oposición venezolana están muy cerca, la contienda electoral ha sufrido varias bajas estratégicas. Por ejemplo, el presidente de la Junta Regional de Primaria en Cojedes, José Gregorio Landaeta, renunció a su cargo debido a diferencias con el proceso electoral. Landaeta aseguró que las condiciones logísticas no están dadas, no son incluyentes y no se hará responsable de ello.

Además, Gustavo Rodríguez, miembro de la Comisión Nacional de Primarias en la junta regional del estado Yaracuy, renunció este viernes.

En resumen, un grupo de seguidores de María Corina Machado ha decidido retirarle su apoyo y respaldar a Carlos Prosperi en las primarias opositoras. Esta decisión se ha dado en medio de varias renuncias de dirigentes en distintas regiones del país debido a diferencias con el proceso electoral.